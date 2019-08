El tuit de Dani Mateo sobre Errejón y Espinosa de los Monteros que le está costando duras críticas

El humorista Dani Mateo, próximo presentador de Zapeando y excolaborador de El Intermedio, está siendo objeto de duras críticas en Twitter por un mensaje en el que critica la “incapacidad total” de Íñigo Errejón (Más Madrid) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) para dialogar.

Todo por una discusión, también en Twitter, entre ambos dirigentes políticos acerca de las huelgas, los sindicatos y las clases.

“Errejón y Espinosa de los Monteros me parecen dos tipos inteligentísimos de ideología totalmente opuesta. Por eso, su incapacidad TOTAL para dialogar me produce una pena y una desesperanza profundas. Seguiremos así siempre. Este país no avanzará en la vida...”, ha escrito Mateo sobre este rifirrafe.