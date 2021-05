El yoga como herramienta: seis asanas para nadadores

Ivan Posavec via Getty Images

Ivan Posavec via Getty Images

Desde marzo del 2020 nuestras vidas han experimentado muchos cambios —algunos de mayor envergadura que otros— y, claro está, no todos lo hemos gestionado de la misma manera.

En mi caso, el confinamiento duro al que nos vimos forzados al inicio de este “viaje vírico” me llevó a tomar conciencia de que mi cuerpo y mi mente necesitaban una atención especial. Ya no tanto por combatir la inercia del día a día, sino por trabajarlos de forma consciente y con intención, y de paso, ¡evitar volverme loco encerrado!

Al no poder acudir a la piscina, me puse a correr en el sitio, cual Forrest Gump. Por suerte, había retomado la práctica del yoga hacía poco, y utilicé ese tiempo para explorar distintos tipos de prácticas. Religiosamente, diría que a diario, me centré en practicar rutinas que fortalecieran mi sistema autoinmune, haciendo uso de las enseñanzas del yoga como herramienta para mi propia gestión mental y física.