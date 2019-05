Elsa Artadi: "Las políticas de Colau han sido un fracaso"

La vida política puede cambiar mucho cruzando apenas unos metros. Y Elsa Artadi seguirá en las lides del poder en la plaza de Sant Jaume de Barcelona pero a partir del domingo en el Ayuntamiento. Es la cabeza visible de la candidatura de Junts, como ‘número dos’ pero con el ‘uno’, Joaquim Forn, en la cárcel.

La exconsellera de Presidencia y voz durante esta legislatura del Govern de Quim Torra abre una nueva etapa. Se acabaron ya esas negociaciones vía whatsapp con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Tiene claro que este periodo de Gobierno de Ada Colau ha sido un “fracaso” y avanza que no piensa apoyar a los ‘comunes’. Mira mucho más a un pacto con el otro gran favorito, Ernest Maragall (ERC).

Y desgrana su propuesta: crecimiento económico pero cuidando el medio ambiente. Con un dato, además, por bandera: el 80% de los barceloneses quiere decidir, según sus cálculos. Recuperando, sostiene, la relación con otras grandes ciudades como Los Ángeles, Singapur o Copenhague en temas como la lucha contra el cambio climático y la digitalización de la economía. Es hora de poner en práctica todo lo que aprendió en Harvard. Las encuestas no soplan fuerte a su favor, pero recuerda la ‘sorpresa’ del 21-D.

¿Por qué dejar la Generalitat y el todopoderoso puesto de consellera de Presidencia para ir de ‘número dos’ en la lista del Ayuntamiento?

Significa claramente la apuesta decidida, determinada y valiente que hace Junts por Barcelona.

Va detrás de Joaquim Forn, que está en prisión por el 1-O. ¿Cómo se vive una campaña así? ¿Cómo la encara?

De hecho, desafortunadamente, es la segunda vez que nos pasa. Dirigí la campaña del 21-D, que teníamos presos políticos y exiliados. Ahora tiene el peso de que Quim lleva casi 600 días en prisión, que es muy duro y además convivimos con la campaña de las europeas, con Puigdemont, Comín y Ponsatí en el exilio. A nivel logístico, un poco mejor que antes, pero a nivel emocional es mucho más duro porque ha pasado más tiempo y hemos seguido viendo injusticias. Tenemos que ir combinando, seguir adelante. En el fondo también sirve de motivación para luchar y llegar a la victoria.

Desde el otro lado, también escuchando lo que dijeron PP, Cs y Vox en el Congreso, es una provocación poner a presos al frente de las listas. ¿Qué responde a estas acusaciones?

Hay dos cosas. Primero, en la violación flagrante que estamos viendo de la presunción de la inocencia de personas que no tienen una sentencia. Y luego hay mucha gente que se pensaba que con la represión y con este camino de no hacer política y de apostar simplemente por la mano dura el problema desaparecía. Que era una cuestión de cuatro, que eliminando a cuatro enviándolos a prisión, habiendo presos políticos y exiliados todo cambiaría. Ahora se están dando cuenta de que no es así. Las escenas que vemos y las declaraciones que escuchamos son muy lamentables.