Una Sordo: “Reforma de la reforma laboral tiene que haber sí o sí”

Primero con una cierta perplejidad porque la polémica que se generó y luego con una creciente tranquilidad porque más allá de las disputas de relatos que ha habido aquí lo que estaba en discusión era si el Gobierno quería mejorar sus cauces de coordinación interna (cosa en la que ni entro ni salgo) o si tenía que ver con que hay un replanteamiento en las posiciones del Gobierno en la mesa de negociación sobre la reforma laboral. Después de la polémica prácticamente todas las partes han venido a decir que no están en cuestión las propuestas que el Gobierno ha traído a esa mesa. Si no están en cuestión, estoy seguro de que los problemas se van a reconducir y lo que tenemos que hacer es concluir la mesa de negociación para proceder a una corrección en profundidad de una reforma laboral que ha sido muy lesiva para los intereses de los trabajadores.

Lo que espero es que de ese encuentro salga un compromiso claro de lo que ahora están diciendo todas las partes, es decir, que las posiciones del Gobierno que ha traído a la mesa, que por otro lado coinciden bastante con el acuerdo de coalición, se vean reforzadas por todo el Gobierno. Es el único escenario que contemplo, no sería de recibo que ahora se dijera que lo que se ha llevado hasta ahora a la mesa de diálogo social no era la posición del Gobierno sino de una parte. Esto no es serio. Y si esta fuera la posición, el conflicto con los sindicatos estaría abierto. Pero espero simplemente que se refuerce lo que el Gobierno ha venido transmitiendo en la mesa y que estamos negociando.

Creo que no es imposible, aunque soy consciente de que es muy difícil. La reforma de 2012 otorgó mucho poder al empresariado español para contratar precario, despedir barato y modificar a su gusto las condiciones de trabajo. Y cuando te dan tanto poder es difícil acceder voluntariamente o de manera acordada a que te quiten una parte de ese poder. Pero si CEOE piensa más en el futuro que en el pasado y que el modelo laboral que necesita la economía española del siglo XXI no puede ser basado en la precariedad y en los bajos salarios, pues entonces sería posible un acuerdo. Pero soy consciente de que va a ser difícil.

No somos de ponerlas porque si quieres acceder a un acuerdo tripartito, cuantas menos líneas rojas pongas mejor. Lo que sí planteamos como condición sine qua non para seguir negociando sin conflicto es que el Gobierno mantenga las propuestas que ha traído hasta ahora. Es una cuestión de fiabilidad.

Pues espero que hagan primero bandera de su programa, del pacto de gobierno. Espero que planteen medidas eficaces para reducir drásticamente la temporalidad en España, espero que reequilibre la negociación colectiva, espero que España evita que pueda seguir habiendo convenios de empresa que reduzcan los salarios del convenio del sector y sigan provocando situaciones de explotación directa como las camareras de piso, y también en muchos colectivos como en la logística o en la ayuda domiciliaria. Espero que el Gobierno se haga corresponsable de todas esas propuestas y las mantenga en las mesa para seguir negociándolas, porque tampoco compartimos al cien por cien las propuestas del Gobierno. Creemos que hay que ser mucho más taxativos a la hora de poner restricción al despido en España, cosa que el Ejecutivo no está defendiendo ahora en la mesa. Es decir, no es que nosotros hagamos nuestras las propuestas del Gobierno, tenemos otras distintas en algunas materias. Lo que sí queremos es fiabilidad, que esas propuestas se mantengan. Si no se mantuvieran, entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un conflicto.

No es verdad que las recomendaciones o los condicionantes para recibir los fondos europeos a España tengan que ver con que no se muevan las piezas de la reforma laboral en esta mesa. Directamente no es verdad, ahí están los documentos. España ha mandado un componente 23 a la Comisión Europea que nos presentó medio Consejo de Ministros a los agentes sociales en un grupo que lideraba la propia Nadia Calviño y todo lo que se recoge en ese componente 23 que ha sido aprobado por la Comisión es perfectamente compatible con lo que estamos negociando. La Comisión Europea no nos está diciendo que las camareras de piso sigan cobrando tres euros por habitación, nos está diciendo que reduzcamos la temporalidad. En las recomendaciones del semestre europeo nos dijo que mejoremos el empleo juvenil, las políticas activas y se reduzca la temporalidad. Hagamos eso, y algunas cosas más. Pero no es verdad que haya un veto de la CE relacionada con la mesa de diálogo social o haya condicionado la llegada de los fondos.

Evidentemente no. Creo que el acuerdo con CEOE es difícil pero creo que hay elementos de interés de CEOE que me hacen pronosticar que en ningún caso se va a levantar de la mesa y que el acuerdo no es imposible.

Se viene de una negociación sobre el SMI que no quiso la CEOE, ¿no le preocupa?

Sí me preocupa porque no es un buen precedente, pero lo cierto es que la CEOE salió de la mesa sin querer negociar pero con un acuerdo, con una subida del SMI y con un compromiso sobre ese salario en el año 2022. La CEOE se dio cuenta en esa negociación que sin CEOE también puede haber acuerdo. Y esto es muy importante. Igual que he dicho ya varias veces que claro que apostamos por un acuerdo tripartito también digo que si no es posible aquí, nadie puede tener derecho de veto. Y reforma de la reforma laboral tiene que haber sí o sí, con CEOE y sin CEOE. Esto es muy importante que se diga para incentivar precisamente que la CEOE negocie y no bloquee. Si se le otorga derecho de veto o de bloqueo, va a acabar bloqueando. Me gustaría mandar ese mensaje al conjunto del Gobierno: ojalá haya acuerdo tripartito pero no caigan en el error de otorgar a alguien el derecho de veto o van a poner más difícil la negociación.

¿Cree que el Gobierno puede estar tentado a no aprobar esa nueva reforma laboral si la CEOE se opone?

Creo que no, ni quiere hacerlo ni tiene margen. Primero porque tiene un compromiso con Europa, hay que resolverlo antes del cierre de año. Segundo: no tocar la reforma laboral generaría una crisis política de tal magnitud, y no estoy hablando sólo dentro del Gobierno sino de la mayoría parlamentaria que tiene que sacar los presupuestos, que ese escenario no se puede contemplar.