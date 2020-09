España: una economía pre-parada

Ya entrado el mes de septiembre, tras un periodo estival insólito para nuestro país, la economía española se prepara, o así quiere hacerlo, para la recuperación que, tras meses de paralización económica e inactividad sectorial, precisa para salir del atolladero en el que se encuentra inmersa. Una recuperación que, atendiendo a los indicadores macroeconómicos, así como a los precedentes que muestra el país, preocupa mucho a los mandatarios, ante un claro descuelgue de la economía española en su contraste con otras homólogas del bloque comunitario. Y es que, como muestran los últimos datos que recoge el servicio de estudios de BBVA, los últimos estudios sobre el comportamiento del mercado laboral, al igual que con el PIB y otros indicadores, confirman ese peor comportamiento, así como la menor resiliencia y, por tanto, mayor vulnerabilidad de España respecto a otras economías.

Las previsiones que realizaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española al inicio del confinamiento situaban la contracción en el 8%. Sin embargo, la incertidumbre, así como ese peor comportamiento de la pandemia, sumado a otra serie de variables que, por la naturaleza desconocida que presentaba esta no podían aproximarse con exactitud, han obligado al organismo a reajustar nuevamente sus pronósticos. Esta vez, deteriorando el escenario futuro para dicha economía. Pues, entre los condicionantes que incluía el pronóstico expuesto por el organismo, la disipación de la pandemia durante el segundo semestre del año era uno de los principales factores a tener en cuenta.

Sin embargo, no solo estamos ante un escenario en el que, finalmente, no se ha disipado, sino que, además, estamos en un escenario en el que esta ha mostrado una mayor intensidad en los últimos meses, desatando una nueva ola de rebrotes que, nuevamente, afectan a la economía en el país. Una nueva ola de rebrotes que, además de deteriorar el escenario previsto para el futuro próximo, sitúan a España, de acuerdo con los indicadores que ofrece la OCDE, como el país más potencialmente afectado ante posibles rebrotes que, en este sentido, obliguen a confinar nuevamente la economía. Todo ello, teniendo en cuenta que, pese a que el pronóstico arroje una contracción del 12%, esta no tiene porqué situarse, finalmente, en dicho nivel; pues, ante lo ocurrido, podríamos ver nuevos reajustes, en este caso, al alza.