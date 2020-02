Esta opinión sobre un restaurante es mejor que una serie de Netflix: imposible no reírse con el final

“Entro yo y mi pareja, nos dirigimos a la barra a preguntar a un camarero si había posibilidad de mesa para dos, me responde que le tenemos que preguntar a un señor que en ese momento mantiene una charla con dos clientes. Esa charla es extendida y el señor (que por su soberbia y edad diría que es el dueño) esta haciendo un croquis de cómo llegar a tal sitio”, comienza relatando el cliente.

El texto promete desde el título (“Lo mejor: el restaurante de al lado, ‘El Bodegón’) y el subtítulo: “Mandé a tomar por culo al dueño”. En la introducción, el usuario admite que no es algo de lo que debería estar orgulloso, pero subrayara que su “soberbia, arrogancia y prepotencia lo provocó”.

El usuario afirma que, como habían pasado unos minutos, decidió interrumpir la conversación “con respeto y buenos modales”. Y replica las que, según asegura, fueron sus palabras: “Disculpe por la interrupción ¿qué habría mesa para dos?”.

Según la versión del cliente, el camarero le respondió “de forma brusca”: “Te esperas a que acabe de hablar y te digo, no faltes el respeto”.

“Respondo con un aspavientos y tomo dirección hacía la puerta. Él me vuelve a recriminar algo, me doy la vuelta y me acerco”, prosigue el usuario.

Pero, sin duda, el clímax de la opinión llega al final: “Le digo que le he hablado con respeto en todo momento. Le mandé a tomar por culo, él me responde que igualmente. Salgo del local nervioso, preguntándome por qué existe gente tan desagradable”.

El comensal asegura que tras el “desafortunado encuentro con el bobalicón altanero” se topó con una sidrería llamada El Bodegón, “que ofrece tapas con un ambiente auténtico, una terraza que da a una placita por la parte de atrás y un personal muy atento a pesar del ajetreo que tenían”.

El comentario ha generado reacciones como estas en Twitter: