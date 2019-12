Esto pinta muy mal

Podemos, cooptado por Sánchez, es tan poco de fiar como en sus mejores tiempos, y mientras habla de moderación y contención, sigue tonteando con declaraciones contra la monarquía parlamentaria, ‘agua de fuego’ como era el whisky adulterado que los conquistadores del far west le daban a los nativos; o con sus lenguas de doble filo recordándole a Sánchez la plurinacionalidad y la condición nacional de Cataluña; o a la ambigua Colau, echándole gasolina al incendio… ¿O es sólo una ‘amenaza’ sanchista, as en la manga, para meter miedo y provocar una reacción ‘patriótica’ del centro derecha, presionado para ello desde todos los flancos?

Aquí nadie parece ni tener en cuenta la Constitución, ni aprender de la historia reciente. La clase política no ha aprobado ninguna de las asignaturas troncales. No ha aprendido ninguna lección. La CE78 ya define el carácter plural de la Nación Española: habla de que integra a ‘nacionalidades y regiones’.

Al cabo de los años, la verdad es que la Unión Europea tiene serios problemas, y la resurrección del nacionalismo es uno de los más corrosivos y contaminantes.

Una de las obsesiones de ambos nacionalismos españoles (vasco y catalán) ha sido la de debilitar poco a poco la presencia del Estado en sus territorios. Un Estado se mantiene sano como tal cuando llega a todos los rincones. Cuando vertebra a la totalidad de la nación, social y geográfica. La táctica, pues, ha consistido en ir sustituyendo progresivamente la presencia estatal a la menor oportunidad y con cualquier cínica disculpa. Son escalones que han ido subiendo uno a uno.

La aparición de los nuevos partidos (Ciudadanos, Podemos, Vox) no ha mejorado el funcionamiento de la democracia: el bloquismo es un mal presagio. Tampoco los pasos dados por Pedro Sánchez para buscar apoyos a su investidura, y los pasos dados por Pablo Casado y Albert Rivera para impedirlo. Rivera ha muerto como San Lorenzo: a la parilla, por los bandazos que tiraron por la borda el cargamento de ilusión liberal y centrista con unas gotas de socialdemocracia con que iniciaron la travesía.

El presidente en funciones ‘parece’ que ha elegido a los separatistas para partenaires en la investidura, junto con Pablo Iglesias, que ya va con aires vicepresidenciales. Pero negociar con alguien que está condenado y preso por sedición como Oriol Junqueras, líder de ERC, no parece compatible con la lógica más elemental. No cuadra.

Convertir en socios, siquiera sea por omisión, a los organizadores de la rebelión que se activó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), tiene difícil acomodo. Lo cual no significa que no se exploren caminos políticos por parte del Gobierno, pero no es sensato hacerlo con un Gobierno débil e inseguro, porque una cosa debería quedar clara, buenismos y arcangelismos aparte: los líderes y conglomerados separatistas no van a dar ningún paso atrás que no les asegure dos adelante.

Es lo que han hecho hasta ahora. Y en el caso catalán hay un factor que no se puede dejar de lado: el arrastre al caos de la comunidades valenciana y balear, parte del fantasmagórico imperio de los Països Catalans. Claro que los nacionalistas vascos tienen su propio sueño, del que no les despierta ni la próstata: tragarse a Navarra.

La clave está en conseguir que los votantes sobrevenidos en los últimos diez años le retiren la confianza al frente nacionalista, si caen en la cuenta de que han sido víctimas de un sofisticado lavado cerebral al cloroformo; como estafados han sido los británicos que creyeron a los defensores del Brexit.