ET y Elliott llegan al Congreso

¿Se acuerdan de ET? La película del tierno extraterrestre creado por Spielberg que tiene casi cuarenta años y que vemos cada Navidad. Pues bien, entrar en el Congreso de los Diputados tras las vacaciones navideñas y pandémicas es como entrar en la burbuja de plástico con que la NASA envuelve la casa de Elliot y del ya pachucho ET. Es una sensación de irrealidad difícil de combatir con la que cae ahí afuera. Es como si aquí dentro el tiempo no pasara, como si la tercera ola que arrasa ciudades y pueblos y que tiene acogotada y deprimida a la gente en la calle aquí no penetrara a través de ese plástico enorme y transparente que parece pegarse a cada una de sus señorías.

La estrella invitada hoy era Miquel Iceta, el nuevo ministro de Administración Territorial que acaba de llegar a Madrid para ceder su puesto a Salvador Illa como candidato socialista a la Generalitat. Precedido del aura de aplomo y tranquilidad, además de político hábil, ha habido que esperar a las 10:12 horas de la mañana para que demostrara si la practicaba o no. A esa hora, Macarena Montesinos, diputada del PP, ha entrado con todo el armamento de que disponía para sacar de sus casillas al nuevo titular de la política autonómica y territorial. No lo ha conseguido. Montesinos le ha acusado de exigir el indulto de los golpistas catalanes -los independentistas-, de estar a años luz de la Constitución, de practicar el cinismo, de bailar al son de los independentistas y de venir a Madrid a un retiro dorado. Entre otras lindezas. Iceta ha respondido recordando su larga trayectoria desde 1978 en política, que será el mayor defensor de la Constitución y, por supuesto, ha tirado de sus palabras favoritas, utilizadas luego con Inés Arrimadas también: Sosiego y diálogo. Iceta usa pluma estilográfica en sus notas en tiempos en los que hay que teclear a toda velocidad en Twitter. Ha sido Gabriel Rufián, en las interpelaciones al Gobierno, quien ha ironizado sobre la casualidad de que Iceta en Madrid sea considerado independentista o filoindependentista, así que el flamante nuevo ministro ha pedido que le ayude a desmentirlo. Veremos.

Ha sido sobre las 11 de la mañana cuando se ha materializado el sueño de que Iceta y Rufián eran ET y Elliot dentro de la burbuja aséptica, porque se han respetado e incluso admirado con disimulo en este guirigay tan obsoleto que vive a espaldas de la ciudadanía desde hace meses. El exdirigente del PSC se ha lanzado con su tono tranquilo, dialogando bajo ese eslogan que ha lanzado más veces, y ha anunciado a los miembros de la Cámara que ha venido para mantener “una relación de sinceridad”. Y con el humor que le caracteriza, aunque le recomiendan siempre no hacer bromas, ha recordado otro de sus mantras: “He nacido para pactar”. En fin, que el debate entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Miquel Iceta ha sido una bocanada de aire de sosiego, cierta sinceridad y algo más. Iceta, fiel a su pasado de joven fontanero en La Moncloa de Narcís Serra hace décadas y discípulo en muchas cosas de Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tenido un recuerdo para el malogrado político socialista. Pero da igual, en minutos, los diputados del PP, Ciudadanos y Vox se han lanzado a criticar que ese tono civilizado del debate -no exento de dureza en su fondo- no hace más que avanzar el futuro pacto de Gobierno en Cataluña entre ERC y PSC. Sueños.