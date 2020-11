Felipe González critica los pactos con ERC y Bildu y avisa: "A mí nadie me manda callar"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Felipe González, fotografiado el 5 de marzo de 2019 en un homenaje a Carmen Alborch (Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images).

Felipe González ha criticado este jueves los pactos con ERC y con Bildu por los Presupuestos Generales del Estado. En opinión del expresidente del Gobierno, éstos “no son interlocutores válidos”.

Como ha señalado en una entrevista en Onda Cero, “ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido”, algo que cree coherente con su estrategia.

González ha aprovechado para reprochar al vicepresidente Pablo Iglesias su “estrategia” de llevar a España “a un estado plurinacional con derecho de autodeterminación y eso converge en Bildu y ERC pero no define un proyecto de país, y eso habrá que reconducirlo en algún momento”.

Preguntado por Carlos Alsina acerca de si se siente representado por Pedro Sánchez, ha apuntando que a veces tiene un “sentimiento de orfandad”.

“Yo no represento a nadie ni lo pretendo pero no voy a consentir que nadie me mande callar”, ha asegurado González tras las censuras de la Ejecutiva al sector más veterano del PSOE y crítico con Pedro Sánchez.

“Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista”, ha añadido el expresidente. “Hablo cuando tengo que hablar”.