Fernando Simón: "No podemos tener a nuestros niños sin estudiar"

“No podemos tener a nuestros niños sin estudiar”, ha contestado a una pregunta sobre el inicio de curso. “Aunque se hagan todos los esfuerzos, no podemos hacer que dos promociones no tengan una educación con el mismo nivel de calidad”.

Por eso ha llamado a “hacer un esfuerzo por abrir los centros educativos”. “Es muy fácil la educación online para los que tienen recursos. Pero no es lo mismo un niño con su habitación y su buen wifi, que uno que no tiene ordenador, ni wifi y comparte habitación”. Por eso cree que se tiene que volver la educación presencial: “Porque la educación también implica relaciones sociales. No podemos pensar que todos nuestros niños pueden aprovechar de la misma manera la educación fuera de los centros educativos”.