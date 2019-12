Greta con garbo

De hecho, hay quien ya no se pregunta qué planeta va a dejar a sus hijos, pues su visión del futuro no va más allá de sus cuñados.

No juzgo el resultado de mi decisión (ya lo hacen los usuarios de Tripadvisor por mí), pero nunca me ha abandonado la sensación de que hubo demasiado silencio alrededor de mi arranque.

Decidí dejar la aldea en la que cada amanecer me esperaban el abrazo de mi madre, el tazón de leche con pan y el rebaño de cabras al que habría de vigilar durante toda la jornada (también los nidos con su botín de polluelos, las liebres despistadas, las setas, los espárragos, los berros y otras hierbas con las que pergeñar una ensalada a mediodía), y venir a Madrid, no a probar suerte, como suele decirse, sino a dejar atrás la que me había tocado. Si de mozo de almacén, aprendiz de chatarrero o pinche de cocina, era lo de menos.

Agradezco su opinión a los críticos sensatos (pienso en la excelente articulista Nazanín Armanian) a los que no les hace mucha gracia el modelo de ecologismo amorfo que se adivina tras la gesta de la joven sueca; un ecologismo que no se plantea la ruptura con el sistema, sino que espera de este un gesto de buena voluntad que pueda revertir la situación, aunque para ello deban olvidarse por un rato de los beneficios. Un modelo de ecologismo tras el que se ocultan muchas empresas de contaminación diaria y lacito verde las fiestas de guardar.

Lo que me separa de Greta, soy consciente, es la edad. No termino de comprender, como les ocurre a quienes hicieron la mili conmigo, el verdadero poder de las nuevas comunicaciones, de las que solo alcanzo a sentir un molesto atisbo cuando me suena el móvil en las situaciones más inverosímiles, ya sea el teatro o la cama. La fertilidad de las redes sociales o de los medios de información inmediata se me escapa entre los dedos, que aún esperan la hoja de papel a cuya discreción confío mi conocimiento.

Yo no habría llegado nunca a ser Greta. Ni Malala, la joven pakistaní que fue tiroteada por utilizar Internet para defender su derecho a la educación frente a los bárbaros talibanes, tan sólo un grupo de entre los muchos de bestias que nos asedian. Y no me refiero solo al valor que ambas, y otros muchos niños, han demostrado, sino a mi incapacidad manifiesta para moverme en el mundo de unos y ceros en el que los chavales acampan con confianza.

Chavales como Clara García y Nicolás Muñoz, de El Escorial, que, a sus once años, han pasado a la acción y han organizado manifestaciones, pegadas de carteles y campañas de recogida de residuos sin que sus padres, preguntados por la prensa, se atribuyan el mérito de tan temprana toma de conciencia.

O como los que se unen por miles al movimiento Fridays For Future haciendo visible el hartazgo ante la crueldad (porque no es desidia el abandono de estas cuestiones) de los poderosos y los políticos, tipos que rara vez coinciden en una misma persona.

Ni que decir tiene que los admiro a todos ellos, casi con maldad, porque han decidido envidar sin importarles lo cuantioso de la apuesta, y porque han encontrado la manera de que su protesta no pueda ser eludida ni acallada.

Pero, sobre todo, les admiro porque se plantan en su sitio decididos a quedarse.

Ni yo ni ninguno de los que hizo la mili conmigo tuvimos más remedio que marcharnos para no vernos enredado en la vida que nos habían decidido.

Marcharnos en silencio.

