Hacienda denuncia “elevados cargos por bebidas alcohólicas” de la alta directiva de Tornero en RTVE

Excesos injustificados

En el análisis también se han recopilado “gastos cuyo contenido no tiene nada que ver con el cargo que ostenta el directivo en la organización o, reuniones sobre las líneas estratégicas de la Corporación RTVE que podrían no ser acordes con el principio de independencia de la Corporación RTVE”. Incluso, hace mención al pago con dinero público de un regalo de despedida al ex Director Corporativo: “Este gasto no se encuadra dentro de atenciones protocolarias y representativas ni responde a los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia que deben presidir toda gestión de fondos públicos”, alertan desde Hacienda.