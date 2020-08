“Vamos a ver si somos todos un poco serios. Si no, esto no tiene solución”, ha dicho. “¿A quién se le puede ocurrir? Vamos, si hay que sancionar esto… en fin”, ha exclamado, elevando la voz.

Illa ha recalcado en varias ocasiones que “no concibe” que unos padres puedan llegar a hacerlo en esta situación, sabiendo que ponen en riesgo la salud de sus hijos y de todo el centro educativo.

“Francamente, no lo concibo”, ha asegurado, antes de matizar con un “de todo hay”, mientras se escuchaba una risa de fondo probablemente procedente de la ministra de Educación, Isabel Celáa, que ha quitado la palabra a Illa para seguir avanzando con la rueda de prensa.

No obstante, los ministros han reconocido que por el momento no existe un plan de conciliación laboral y familiar para determinar qué opciones tienen los progenitores cuyo hijo o hija tenga que estar en cuarentena por algún contagio. Celáa no descartó este miércoles un permiso retribuido para estos casos, pero el Gobierno no lo ha aclarado todavía.