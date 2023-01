Indignación por la visita de un ministro israelí ultraderechista a la Explanada de las Mezquitas

Jerusalem Islamic Waqf / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

El movimiento islamista Hamás advirtió de que su entrada al reciento podría provocar otra escalada de violencia, a lo que Ben Gvir respondió: “Nuestro gobierno no sucumbirá a las amenazas de Hamás ”. El ministro es líder de Poder Judío, partido ultranacionalista, religioso y supremacista judío.

“Echar leña al fuego profanando” la mezquita

El “statu quo” lo reserva exclusivamente al culto de musulmanes

Una “provocación sin precedentes”

Las consecuencias de la visita de Ben Gvir también preocupan a la oposición israelí, cuyo líder, el ex primer ministro Yair Lapid, alertó el lunes de que es una “provocación que conducirá a una violencia mortal y costará más vidas”.

El mundo árabe condena “enérgicamente” la visita de Ben Gvir

Los palestinos avisan de la “línea roja” cruzada

“Nuestro pueblo palestino continuará defendiendo sus santidades y luchará para purificarlos de la inmundicia de la ocupación. Esta batalla no se detendrá excepto con la victoria final de nuestro pueblo y la expulsión del ocupante de toda nuestra tierra”, indicó el portavoz de Hamás, grupo que lleva dos días amenazando con repercusiones si Ben Gvir llevaba adelante sus planes de visitar el recinto.

“El asalto de la mezquita de Al Aqsa por parte del extremista Ben Gvir no es un paso individual, sino que tuvo lugar con la aprobación de la coalición gobernante del poder ocupante, para implementar sus planes de judaización, cuyo objetivo es cambiar el carácter árabe-islámico de la Ciudad Santa en clara y flagrante violación de todas las resoluciones internacionales”, reaccionó también el presidente del Consejo Nacional Palestino, Ruhi Fattouh.

La ONU también reacciona: se reunirá para tratar la polémica visita

La reunión del organismo de la ONU no tiene fecha oficial, pero podría llevarse a cabo este jueves, según ha declarado un diplomático al periódico The Times of Israel.