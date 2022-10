Insinuaciones, acoso y tocamientos: un informe desvela abuso "sistémico" en el fútbol femenino en EEUU

Andy Mead/YCJ/Icon Sportswire via Getty Images

Una investigación independiente sobre el fútbol profesional femenino estadounidense ha dictaminado que ni la Federación (US Soccer) ni la Liga Nacional (NWSL) proporcionaron un entorno seguro para las futbolistas y la existencia de abusos de forma “sistémica”.

Hallazgos “desgarradores y profundamente preocupantes”

“En más de 200 entrevistas, escuchamos informe tras informe de diatribas implacables y degradantes; manipulación que trataba de poder, no de mejorar el rendimiento; y represalias contra quienes intentaron presentarse”, subraya este informe.

Sin embargo, recalca que “aún más inquietantes fueron las historias de conducta sexual inapropiada”. “Las jugadoras describieron un patrón de comentarios cargados de contenido sexual, insinuaciones sexuales y tocamientos sexuales no deseados, y relaciones sexuales coercitivas”, señala.

“Las jugadoras describieron un patrón de comentarios cargados de contenido sexual, insinuaciones sexuales y tocamientos sexuales no deseados, y relaciones sexuales coercitivas”

“Estos hallazgos son desgarradores y profundamente preocupantes. El abuso descrito es imperdonable y no tiene lugar en ningún campo de juego, en ningún centro de entrenamiento o lugar de trabajo. Como organismo rector nacional de nuestro deporte, US Soccer está totalmente comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que todos los jugadores, en todos los niveles, tengan un lugar seguro y respetuoso para aprender, crecer y competir”, señaló la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone.