Italia multa con más de mil millones de euros a Amazon por posición dominante

La compañía tecnológica Amazon ha sido multada con el pago de 1.128 millones de euros por abuso de su “posición dominante absoluta en el mercado italiano” con una estrategia “especialmente grave” para perjudicar a los competidores en el servicio logístico de comercio electrónico, informó hoy la Autoridad garante de la Competencia y Mercado de Italia.

“Amazon ocupa una posición dominante absoluta en el mercado italiano de servicios de intermediación en el mercado, lo que le ha permitido favorecer su servicio de logística, denominado FBA, entre los vendedores activos en la plataforma Amazon. it en detrimento de los operadores competidores en dicho mercado y reforzar su posición dominante”, indicó el organismo en un comunicado.

Según la Autoridad Antimonopolio, “las empresas han vinculado a la utilización del servicio de logística de Amazon el acceso a un conjunto de beneficios esenciales para obtener visibilidad y mejores perspectivas de ventas en Amazon. it”, entre los que destaca “la etiqueta Prime, que permite vender con mayor facilidad a los consumidores más fieles y altamente dependientes”.

Prime “también permite participar en eventos especiales de Amazon, como Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, y aumenta la probabilidad de que la oferta del vendedor sea seleccionada como Oferta en Escaparate y mostrada en el Buy Box”.

Infracción del artículo 102 del TFUE

La compañía, que ha infringido el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también “ha impedido que los terceros vendedores asocien la etiqueta Prime a ofertas no gestionadas” por FBA.

La investigación de Antimonopolio “ha determinado esta funcionalidad de la plataforma Amazon. it crucial para el éxito de los vendedores y para el aumento de sus ventas”, al tiempo que “a los terceros vendedores que utilizan FBA no se les aplica el estricto sistema de medición de rendimiento al que Amazon somete a los vendedores que no son FBA y cuyo incumplimiento también puede llevar a la suspensión de la cuenta del vendedor”.

“De este modo, Amazon ha perjudicado a los operadores de logística de comercio electrónico competidores, impidiéndoles ofrecerse a los vendedores en línea como proveedores de servicios de calidad comparable a la logística de Amazon. Estas conductas han aumentado así la brecha entre el poder de Amazon y el de la competencia, incluso en la entrega de pedidos de comercio electrónico”, se explica en la nota.

Perjuicio por abuso

Además, “los mercados competidores se han visto perjudicados por el abuso: debido al coste de la duplicación de almacenes, los vendedores que adoptan la logística de Amazon se ven disuadidos de ofrecer sus productos en otras plataformas en línea, al menos con la misma gama de productos”.

El organismo “consideró que esta estrategia abusiva era especialmente grave y, teniendo en cuenta su duración, los efectos ya producidos y el tamaño del grupo, decidió imponer la multa de más de 1.000 millones de euros” .

Asimismo, “con el fin de restablecer inmediatamente las condiciones competitivas en los mercados de referencia”, la Autoridad Antimonopolio impuso a Amazon medidas de comportamiento que serán examinadas por un supervisor fiduciario”.

“Amazon deberá conceder todos los privilegios de venta y visibilidad en su plataforma a todos los terceros vendedores que sepan cumplir normas justas y no discriminatorias para tramitar sus pedidos, de acuerdo con el nivel de servicio que Amazon pretende ofrecer a los consumidores Prime y “a partir de un año de la decisión, abstenerse de negociar con los transportistas y/o operadores logísticos competidores tarifas y otras condiciones contractuales aplicadas a la logística de sus pedidos en Amazon. it, fuera de FBA”.