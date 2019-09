'Ite misa est'

En verdad, los peculiares conservadores oficiales españoles se han pasado su existencia añorando la doble vara de medir. Los gobiernos socialistas, v.g., han tenido que asistir, por responsabilidad de Estado y por un cierto complejo de no dar ‘armas’ a los enemigos del sistema, a numerosas beatificaciones de ‘mártires de la Cruzada’ –como denominó el franco-catolicismo al golpe de Estado que provocó la guerra civil–. Personas asesinadas por su condición religiosa por los ‘rojos’. Esto no lo veían como hurgar en la llaga, o reabrir viejas heridas.

Al final, aunque un poco a trancas y barrancas, este país demuestra que es un país normal, y europeo. Pero europeo de la Europa democrática, moderna, libre de palabra, obra y pensamiento, y no de la otra Europa. De la Europa nazi, o fascista, o por qué no decirlo, de la comunista que sobrevivió entre ruinas hasta que Mijaíl Gorbachov con su revolución del sentido común, con la metralla del imperativo histórico encerrado en sus leyes de la ‘glasnost’ y la ‘perestroika’ de 1985, encendió la mecha del polvorín que tiró el muro de Berlín en 1989 y que en 1991 disolvió oficialmente la URSS.

El acuerdo, por unanimidad, del Tribunal Supremo, pone las cosas en su debido sitio. Quedan, para el efectivo cumplimiento del traslado al mausoleo de El Pardo –y no a la Almudena– algunos detalles, como el de un juez que no oculta su franquismo, y que paralizó la mudanza con la carcajada argumental de que levantar la pesada losa que cubre la fosa puede suponer un riesgo laboral para los obreros, aunque el verdadero riesgo laboral puede ser para otros.

Rusia –donde la mayor parte de la población es favorable al entierro de la momia–, la China Popular, Vietnam... no son sistemas democráticos plenos, aunque el ruso lo sea aproximadamente. Ataturk, el laico padre de la Turquía moderna, no tiene nada que ver con Lenin, Mao, o con Ho. Y Napoleón…Lógicamente no hablan de Mussolini, Hitler y sus cómplices, o del mariscal Pétain… Es como si otros payasos intelectuales criticaran el mausoleo de los Reyes Católicos, aunque mucho me temo que, como sostenía Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez, y añadía zumbón: “y del universo no estoy muy seguro”.

Esta decisión del Tribunal Supremo demuestra que los jueces no han actuado con miedo a las consecuencias ni al qué dirán, ni al odio esquizofrénico, desbocado y obsesivo de la extrema derecha en las redes.

Es un buen presagio, una señal que debe de ser tenida en cuenta para el análisis de la próxima sentencia también del TS sobre el golpe de estado separatista en Cataluña, asimismo llamado ‘procés’.

Menuda campaña se avecina. Dos meses de infarto en los que la irrupción errejonista modifica la tendencia y los equilibrios de los sondeos habituales. Otra vez más, “lo más seguro es que cualquiera sabe”.

Como que el franquismo si sigue tocando el tambor pueda quedarse sin tambor y sin partitura.

