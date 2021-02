Joe Biden y Mitt Romney proponen una renta básica universal para los niños

MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Los dos paquetes de medidas contra la crisis que se han aprobado en Estados Unidos incluyen desembolsos directos e incondicionales a los ciudadanos , lo que constituye una especie de renta básica universal transitoria. Esto se ha hecho sin grandes desacuerdos entre demócratas y republicanos, que solamente debatieron las cantidades a repartir, no el hecho de proporcionar dinero sin exigir justificaciones.

Los beneficios no pueden estar basados en el empleo cuando cada vez va a haber menos personas que tengan un trabajo estable a tiempo completo con derecho a prestación por desempleo. Estos empresarios creen que es importante desarrollar una prosperidad sostenible. Al fin y al cabo, cuanta menos pobreza haya, mejor se venderán los productos de sus compañías.

El tercer paquete, que está preparando Biden ahora, incluye, además de otro desembolso general de este tipo, dinero dedicado a combatir la pobreza infantil, que es bastante más alta en EEUU que en otros países avanzados. En concreto, Biden propone dar entre 250 y 300 dólares al mes por cada niño a las familias con unos ingresos anuales inferiores a los 150.000 dólares. Este programa de momento tendría una duración de un año y se financiaría con el dinero del paquete de medidas, aunque no se descarta intentar hacerlo permanente.

El plan propuesto por Romney es más ambicioso, ya que proporcionaría entre 250 y 350 dólares al mes por niño a las familias con ingresos anuales inferiores a los 400.000 dólares. A diferencia de la propuesta de Biden, este programa sí sería permanente.

Este programa se financiaría con la cancelación de otros programas existentes que dan ayuda a las familias necesitadas y con la eliminación de ciertas desgravaciones en la declaración de la renta que afectan a familias más acomodadas. En general, los que han estudiado esta propuesta a fondo creen que sería un mejor uso del dinero que ya se está gastando y significaría un avance importante para los niños.

La escritora Leah Libresco Sargeant, autora de diversos libros y artículos sobre religión, alabó los planes de Romney y de Biden, en un artículo publicado en The New York Times. En su opinión, estos programas ayudarían a los niños, dignificarían a las familias y fortalecerían a la comunidad, creando una sociedad más sana y más productiva. Por eso, cree que no deben considerarse como una concesión o un regalo, sino como una inversión de capital.

Como indican los periodistas especializados en economía y desarrollo personal Claire Cain Miller y Neil Irwin en otro artículo del The New York Times, los beneficios de sacar a los niños de la pobreza son numerosos e incluyen niveles más altos de salud, educación, empleo y contribuciones a la sociedad al llegar a la edad adulta.

Parece que la renta básica universal para los niños atrae al sector religioso. No es coincidencia que Romney sea un mormón muy devoto y bien considerado por la jerarquía de su iglesia. Romney, que fue el único republicano que votó a favor del impeachment de Trump en los dos juicios, declaró entonces haberlo hecho por razones de conciencia relacionadas con su fe: la culpabilidad de Trump estaba clara y no podía mentir al respecto.

Por su parte, Biden, católico practicante, tiene muy buenas relaciones con el Papa Francisco. Las propuestas de Romney y Biden, cuentan, pues, con el apoyo implícito de estas importantes instituciones religiosas, lo que ayuda a la hora de venderlas al público americano, que es bastante conservador.

No se sabe lo que va a pasar con estas dos propuestas, si se van a aprobar en su estado actual, modificadas o combinadas. Lo que está claro es que la pandemia ha dejado al descubierto las profundas deficiencias del sistema económico y dado lugar a un marcado interés por la renta básica universal, que ha dejado de verse como una utopía y empezado a contemplarse como un imperativo práctico y moral.