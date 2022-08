José Manuel Soto irrita a los votantes de Vox al hacerse una foto con este político

Aitor Alcalde via Getty Images

El cantante José Manuel Soto ha compartido una escena muy llamativa en su cuenta de Twitter junto a un líder político muy conocido con el que se encontró en el municipio coruñés de Porto do Son y que no ha gustado a algunos de sus seguidores.

″Ayer en #Portodoson me encontré con este señor, un tipo realmente agradable y cercano, al que la gente en Galicia se lo come a besos por la calle, por algo será, otros no pueden ni salir a pasear…”, señaló el cantante en Twitter.