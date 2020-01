José María Mazón: "Cada vez que el PSOE da un paso es para que España se deshaga"

J.P. El diputado del PRC, José María Mazón.

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José María Mazón (Oviedo, 1951) comparte pasillo en el Congreso con Santiago Abascal. Cuenta que se lo encontró un día y el líder de Vox le dio la enhorabuena por su ‘no’ a Sánchez. “Pero no por lo mismo que vosotros”, le matizó. “Nosotros pensamos que el acuerdo del PSOE con ERC es malo para el Estado Autonómico”, aclara Mazón. Desde su despacho, en la sexta planta del Congreso, se otean los tejados marrones de Madrid. Pero él piensa en Santander. Hacia allí ha puesto rumbo este miércoles tras recibir a El HuffPost. La política en su Comunidad anda revuelta. El Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla está pendiente de la decisión que tomen allí los socialistas, con quienes gobierna y a quienes lanza esta advertencia: “Condicionamos el Gobierno de Cantabria a que se cumpla el acuerdo de junio con Sánchez. Si cumplen, nosotros no pensamos romperlo. Si los socialistas lo dan por roto, es su responsabilidad”. ¿Por qué cambiaron de voto en la segunda investidura de Sánchez? No hemos cambiado. Lo que se votó en julio era un gobierno en solitario y ahora es un gobierno de coalición con apoyo de los independentistas. El PSOE dio por hecho que íbamos a votar ‘sí’ y advertimos durante la campaña [del 10-N] y en las negociaciones que, si había concesiones a los independentistas que superaran lo que creemos que es constitucional, no se daba por bueno el acuerdo de junio. ¿En algún momento pensó que el presidente podía fracasar? No, porque ERC hubiera votado ‘sí’. A los catalanes este gobierno les interesa mucho, porque es débil. Ellos tienen la sartén por el mango. ¿Ha recibido presiones para llevarle al ‘sí’? No. Pero sí mensajes y recordatorios de gente del PSOE. Como del diputado que tienen por Cantabria. También anónimos y gente de peso, progresista, pero que después de ver las intervenciones de ERC me han dicho que entienden perfectamente el sentido de nuestro voto.

Creo que Tomás Guitarte ha cometido un error; les ha faltado experiencia política

Nada que ver con lo que ha vivido su compañero de escaño Tomás Guitarte... A mi esas presiones me parecen lamentables. No sé hasta qué punto han sido todas reales. Él ha estado en una situación muy complicada, pero creo que ha cometido un error: les ha faltado experiencia política. Porque no siempre un programa es a cualquier precio. Abascal habló de migajas... Nosotros no hablamos ni de migajas ni de traiciones, porque ese lenguaje no nos va. Lo que decimos es que ningún tren, eso lo ha dicho Revilla, merece que se ponga en riesgo la unidad de España. ¿Qué puntos de la Constitución incumple el acuerdo entre PSOE y ERC? La facultad de convocar referendos consultivos. La Constitución dice que las cuestiones de especial relevancia tienen que ser sometidas a consulta de todos los españoles. Esto es la clave de todo. Además no nombra la Constitución y ya sabemos lo que interpretan los independentistas por el marco jurídico-político: algo que va por encima de ella. No me gusta que un acuerdo del Gobierno de España con la Generalitat se someta solo a consulta en Cataluña. ¿Y si lo que se acuerda es una reforma del Estatut? Constitucionalmente solo pueden votarlo los catalanes... Sí, pero tiene que pasar por las Cortes, ya que los estatutos son leyes orgánicas. El diálogo debe existir, pero sería mejor que hubiera más partes, porque PSOE y Podemos tampoco suman la mayoría de la Cámara. Se ha pactado que lo que salga de esa mesa de diálogo [entre Moncloa y Generalitat] se va a someter solo a la opinión de los catalanes y eso es un cheque en blanco. Ni siquiera se dice lo que se va a pactar. El PSOE dice que defiende la unidad de España, pero cada vez que da un paso es para que se deshaga. ¿Cree que el PSOE va a romper el sistema político del 78?

No va a haber una voladura, pero estamos viendo un avance. El problema catalán no tiene una solución inmediata porque no puedes convencer a millones de personas de la noche a la mañana, pero hay una fórmula que es dialogar sin ceder. Y lo lógico es que ese acuerdo se negocie con todos los representantes, no solo con un Gobierno formado por PSOE y Podemos.

El acuerdo PSOE-Podemos es asumible, pero echamos de menos que se hable más con los empresarios, por ejemplo, que se les ningunea totalmente

¿Qué le parece el programa de esa coalición? Asumible, pero echamos de menos que se hable más con los agentes sociales, por ejemplo con los empresarios, que se les ningunea totalmente. Muchas de las cuestiones del acuerdo se cumplirán si las condiciones lo permiten, porque hay cosas que son una carta a los reyes magos. ¿Qué consecuencias tendrá para los cántabros su ‘no’ en la investidura? No debería tener grandes consecuencias ni en el Gobierno de Cantabria, ni en los compromisos del Gobierno del Estado. Porque son asumibles y están firmados en los pactos con el Gobierno de Cantabria y en el acuerdo con el PSOE [de junio], que para nosotros no está roto. Sánchez no ha sido investido gracias a nuestros votos, pero dijo que si salía investido cumpliría. ¿Qué habló con Adriana Lastra? Le dije que nosotros no necesitábamos otro acuerdo, que dábamos por bueno el de junio, pero condicionado a que no hubiera cesiones a los independentistas. Me dijo que tuviera tranquilidad, porque no iba a haberlas, que ERC no estaba pidiendo nada especial, porque su preocupación eran las elecciones en Cataluña y que era todo una cuestión de lenguaje.

Hay quien dice que si convocamos ahora [las elecciones en Cantabria], sacaríamos un resultado mayor...