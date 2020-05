La cruda respuesta de un experto del CSIC a si será seguro ir a la playa o a la piscina

Se acerca el verano y con él se multiplican las ganas de ir a la piscina y a la playa. Pero este año las grandes preguntas son: ¿Se podrá? ¿Será seguro?

Antonio Figueras, investigador del CSIC, ha pasado por Al Rojo Vivo, de La Sexta, donde Antonio García Ferreras le ha hecho la pregunta clave: ¿será seguro ir a la playa en los próximos meses?

El experto ha advertido de que todo depende de la cantidad de personas que estén en el mismo sitio al mismo tiempo. “Si en una poza estamos tres personas, probablemente no pase nada, pero si en una poza estamos 50 personas probablemente pase algo”, ha resumido.

Figueras ha subrayado que el virus no es peligroso por el agua, sino por la proximidad y el contacto entre personas. “No podemos ir en manada a la playa. Ya está. Ni a los lagos ni a las pozas”, ha resumido.

El investigador ha alertado de la necesidad de que los responsables, del nivel que sean, saquen cuanto antes una regulación y digan claramente qué va a ocurrir tras asesorarse con científicos que les digan la verdad. “Y si la verdad escuece, pues lo siento”, ha avisado.

“Si se va a la playa, a la poza o al lago pues van a tener que seguir con las mismas medidas de seguridad que en tierra. No hay diferencia, parece que el agua tiene un factor purificador. Pues no. ¿Se puede ir a la playa? Sí. ¿En manada? No. Pero hay que regularlo, pero hay que regularlo ya”, ha apremiado.

Figueras ha sido muy crudo al afirmar que la pregunta real que hay que hacerse es “cuántos muertos y cuánta pobreza puede aguantar este país”. “Entonces, si no queremos volver atrás está claro que tenemos que seguir los mismos criterios que en tierra”, ha sentenciado.

El investigador ha alertado, además, de que existe entre buena parte de la sociedad “una sensación de falsa seguridad” y ha recalcado que “aquí no ha cambiado nada” porque “siguen muriéndose varios aviones todos los días o cada dos días”.

“El tema de fase 1, fase 2, número de camas... pero vamos a ver, señores, que es el número de infecciones por cada 100.000 habitantes, ya está, no hay mas historias. Si tienes 300, 400 por 100.000 no los mezcles con los que tienen cinco porque los que tienen cinco van a acabar todos muertos. Siento ser tan crudo”, ha rematado