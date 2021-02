La estrategia de Madrid: convivir con el virus mucho más que el resto de comunidades

“Desde luego, Madrid está en un nivel de poca mitigación”, constata Pedro Gullón , médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y coautor de Epidemiocracia. “Con su objetivo, Madrid no busca intentar reducir el número de fallecidos o disminuir una presión asistencial que ya es muy alta, sino que intenta evitar el colapso absoluto del sistema sanitario”, señala.

Este jueves, Madrid —la comunidad autónoma con la tasa de incidencia más alta de España— ha flexibilizado sus ya laxas restricciones frente al covid , atrasando el toque de queda a las 23 horas y permitiendo la actividad de la hostelería hasta esa hora. Si el plan no es de erradicación sino de mitigación, la Comunidad de Madrid es la que menos pretende mitigar la transmisión del coronavirus, y esto tiene consecuencias.

Desde el principio de la pandemia, ni España ni Europa han perseguido erradicar el coronavirus . Por eso no ha habido un cierre estricto de fronteras y por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió en varias ocasiones de que “vamos a tener que convivir con el virus”. Esta estrategia es la elegida por la gran mayoría de países, pero ¿hasta dónde llega esa convivencia?

En los últimos seis meses, la tasa de incidencia más baja alcanzada por la Comunidad de Madrid fue de 190 casos por 100.000 habitantes el pasado 9 de diciembre. Desde principios de agosto, su incidencia acumulada no baja de 150, lo cual significa que lleva más de medio año como mínimo en ‘riesgo alto’ según los niveles establecidos por Sanidad, y teniendo en cuenta que el objetivo del Gobierno es bajar la incidencia a 50 casos por 100.000 como máximo.

La incidencia acumulada desciende en toda España, pero no en todos sitios por igual. Mientras que a nivel nacional se sitúa en 320, Madrid tiene 456 casos por 100.000 habitantes, sólo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla, con 527 casos por 100.000.

Madrid es, con diferencia, la comunidad autónoma donde más personas han muerto por covid, y no es sólo por tener más población. En Andalucía, con 8,4 millones de habitantes, han muerto 7.792 personas. En Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, han fallecido 10.029 personas. En la Comunidad de Madrid, con una población de 6,6 millones, se han contabilizado 13.408 víctimas del coronavirus.

“Ahora vemos cómo baja la incidencia, pero los fallecimientos siguen siendo altísimos, porque no se ha tenido la voluntad de bajar realmente los contagios”, comenta Manuel Franco , epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Franco lamenta que “nos estamos acostumbrando a una tasa de hospitalización y muertes que no sólo no es normal, sino que además está llevando al sistema sanitario a límites insospechados”. “A medio y largo plazo eso tiene una consecuencia: cada vez tenemos más muertes y más casos graves de enfermedades que antes controlábamos y ahora no”, apunta el epidemiólogo. “Después de un año de pandemia, y lo que le queda, nos encontramos un sistema cada vez más desgastado y maltratado”.

“El descenso en Madrid siempre es mucho más lento”

Madrid puede escudarse en que, en esta tercera ola, su incidencia no ha sido de las más altas de España pese a haber mantenido comercios y restaurantes abiertos, cuando en otras comunidades —como Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana— la incidencia acumulada escaló por encima de 1.000 y sí se cerraron estos establecimientos. Pero el espíritu ‘aperturista’ madrileño se manifiesta ahora.

“El descenso en Madrid siempre es mucho más lento porque pone muchas menos medidas, y acaba llegando al pico por una concurrencia de muchas circunstancias”, explica Pedro Gullón. “Al final, cuando sube la curva se produce una especie de autoconfinamiento, la gente evita juntarse con más gente, y además hay que tener en cuenta que ya hay un porcentaje importante de la población madrileña que se ha inmunizado en otros momentos previos”, sostiene el epidemiólogo. “Hay una serie de combinaciones que hacen que la curva no salte a la velocidad a la que salta en otros lados, pero luego tampoco desciende. Y eso puede ser peligroso a la hora de permitir viajes entre comunidades; porque entonces la incidencia de Madrid puede afectar a otras”, advierte.