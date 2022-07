La 'fatiga de Ucrania' llegó: la guerra enquistada que pone al límite la paciencia de Occidente

Tras lograr el control sobre la región oriental de Lugansk, las tropas rusas centran sus esfuerzos en las últimas horas en conquistar zonas de la vecina región de Donestk que aún están en manos de los ucranianos, según el último parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas rusas están realizado otro intento ofensivo, tratando de penetrar las defensas de Ucrania cerca de las ciudades de Spirne y Novoluhanske. Su empeño es el de mandar en ciudades industriales esenciales para el país y estratégicamente situadas, con salida al Mar de Azov, fácilmente conectables con la caída Mariupol, ideal para abrir ese corredor que ansía el Kremlin entre territorio ruso y el misterioso enclave de Transnistria, en Moldavia, más al oeste.

Algunos especialistas sostienen que, vistos los avances, el presidente ruso, Vladimir Putin, podría haber ordenado una pausa para reordenar sus fuerzas para “descansar, reacondicionar y reconstituir”. Eso podría dar tiempo al ejército de Ucrania para prepararse y defender las partes en juego de Donetsk que todavía tiene, principalmente el cinturón industrial que corre hacia el sur desde la ciudad de Sloviansk. De lo que pase en esa zona dependen en gran medida los resultados finales de la guerra.

Sin embargo, el mandatario ruso se ha encargado personalmente de cortar esos comentarios. “Aún no hemos empezado nada serio en Ucrania”, ha afirmado, amenazante. Anne Claessen, investigadora del Real Instituto Superior de Defensa belga, entiende que no es bravuconería, sino “una realidad”. “Las fuerzas rusas están pasando por un buen momento, si lo comparamos con el inicio de la ofensiva, el 24 de febrero. Obviamente no estamos ante la guerra rápida que soñó Putin, pero ha habido progresos en su ofensiva y una estabilización en sus fuerzas, a ratos desarboladas”. indica.

Pone ejemplos de los avances rusos: se ha logrado eliminar la mayoría de la defensa aérea ucraniana en el Donbás; ha consolidado el control del cinturón del sur, a base de tremendos bombardeos, en una estrategia que le ha funcionado por ejemplo en Severodonetsk; se ha mitigado el poder de los drones ucranianos; y ha mejorado su logística y su estructura de mando -“antes no tenían ni un comandante general, violando la unidad de mando, lo que dio lugar a muchas lagunas”-. Sus ventajas en armamento y potencia de fuego han comenzado a mostrarse, además, porque han apostado por irse concentrando en áreas pequeñas, más manejables, y les funciona. “Han ganado ciudades estratégicas y ha expuesto las limitaciones en el arsenal de Ucrania”.

También sigue habiendo problemas: no logra romper las líneas ucranianas en el norte, donde dijo que se iba a retirar pero donde aún batalla, entre Izium y Sloviansk, donde sigue acumulando tropas a las que podría apoyar desde suelo ruso con grupos tácticos de batallón. “Pese al anuncio, en abril, de que se iban del norte y de Kiev para centrarse en el este, siguen peleando por la zona, lo que evidencia que Putin aún tiene en mente el propósito inicial: ir a por toda Ucrania, si se deja”, señala la experta. Lo que han cambiado son las prioridades y los tiempos.

Los avances de estas semanas pueden “alentar” a Putin a “buscar una mayor expansión de sus objetivos”, que podría incluir una subida hasta el río Dnipro, que parte en dos el país. “Moscú inicialmente quería tratar de colocar una marioneta en el Gobierno, al modelo de Bielorrusia, dejando que dirija el oeste del país, mientras él se anexiona una gran parte del país al este del río Dnipro”, ahondando en el control que ya tiene en parte del Donbás y Crimea y conectando pasillos importantes hacia el Mar Negro, indica. La posibilidad la ve “lejana”, pero está sobre la mesa.