La historia demuestra que las pandemias también trajeron cosas buenas a nuestra vida

Todavía hay algunos optimistas que sostienen que con las medidas de protección ya implantadas (mascarilla, distancia e higiene de manos) la pandemia no debería causar tantos estragos como en primavera. Y realmente hay indicios para un leve optimismo: en el hemisferio sur, donde está a punto de terminar el invierno, los casos de gripe se han reducido hasta en un 50 o 60% esta temporada, lo cual se asocia a las medidas anticovid, pero también al hecho de que en muchos países ha habido confinamientos.

No sería la primera vez que una epidemia deja algún rastro positivo a su paso. Joan Ramón Villalbí, epidemiólogo miembro de la Junta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), recuerda que “a lo largo del siglo XX, principalmente por la epidemia de gripe pero también por la tuberculosis, se tomaron muchas medidas de higiene” de las que todavía nos beneficiamos a día de hoy. “Se empezaron a hacer edificios con más luz, con más ventilación, con más zonas abiertas, cambió la forma de hacer las ciudades, se instauró la costumbre de lavarse las manos y de no escupir, que era una cosa relativamente habitual”, afirma. “Todavía en algunos ambientes hay gente que escupe por la calle, pero ya no es lo mismo”, comenta Villalbí, que sonríe al acordarse de que cuando era pequeño “había letreros en los autobuses que decían ‘prohibido escupir’”.

La mascarilla y el teletrabajo

Salvador Macip, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no cree que la pandemia de coronavirus marque “un antes y un después” en nuestras vidas. Macip considera que, pasado un tiempo, la gente volverá a viajar y a relacionarse como antes, pero quedarán algunas costumbres. “Creo que el teletrabajo sí ha venido para quedarse. La gente está entendiendo que quizás no hace falta ir todos los días a la oficina y puede trabajar desde casa perfectamente”, opina. “Y pienso que el cuidado con la mascarilla, la distancia y el lavado de manos también se tendrán más en cuenta para el resto de infecciones”, añade Macip.