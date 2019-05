La intolerancia toma las calles

De todo lo que está pasando en la sociedad española, una de las cosas más preocupantes es que cada vez hay más gente convencida de que es legítimo no permitir la libertad de reunión y de expresión de aquellos que nos les gustan. Empezaron los separatistas catalanes. En una auténtica inversión de valores, se decidió que todo el que no comulgara con el nacionalismo catalán era “facha” y, por extensión, no tenía derecho a expresar sus ideas. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, los separatistas impidieron un homenaje a Cervantes. El hecho de que en una universidad, que debería ser el templo de la libertad y del intercambio de ideas, se impida dar una conferencia es un hecho gravísimo que no motivó ni la más mínima condena de los miembros del anterior Gobierno de Sánchez ni, por supuesto, del Gobierno de Torra. Pero esto no es más que la punta del iceberg. Otra universidad catalana, en este caso la UAB, ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad ideológica del colectivo de estudiantes constitucionalistas. Y eso mientras que los aprendices de matones que se hacen llamar “antifascistas” intentan impedir sistemáticamente, llegando incluso a la violencia física, cualquier acto que pretendan llevar a cabo los valientes estudiantes de “S’ha acabat”. Y, de nuevo, un silencio atronador en los diferentes gobiernos y en la mayor parte del ámbito universitario e intelectual de Cataluña.

Por otra parte, en Cataluña se ha considerado una provocación que los diputados vayamos a algunos pueblos pese a que ganamos las últimas elecciones autonómicas. Si los separatistas deciden que no podemos ir a un municipio, tienen carta blanca para insultarnos, escupirnos o lanzarnos objetos. Y no solo eso: en algunos pueblos han llegado a desinfectar con lejía por las calles que hemos pasado. No es de extrañar que animalicen de esa manera a los adversarios políticos cuando los separatistas invistieron como presidente a Quim Torra, que ha dejado plasmada su xenofobia por escrito en multitud de artículos en los que nos ha llamado, por ejemplo, “carroñeros, víboras, hienas” y “bestias con forma humana”, o cuando decidieron premiar con la Cruz de Sant Jordi a Núria de Gispert, que llamó “cerdos” a Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, entre otros.

Luego, esa intolerencia se ha ido extendiendo y se consideró también una provocación que fuéramos a Alsasua. El PSOE, por ejemplo, lo tachó de “grave irresponsabilidad” y nos llegó a comparar con perros. Otra vez la animalización. Ni que decir tiene las funestas consecuencias que ha tenido a lo largo de la historia intentar despojar al adversario de su humanidad. Y resulta curioso que el PSOE no tenga nada que decir sobre los homenajes a etarras pero que le parezca que no es de recibo que Maite Pagazaurtundúa pueda hacer un acto en su tierra junto a sus compañeros. Algo similar sucedió cuando hicimos un acto en Rentería y Pablo Echenique dijo sobre Albert Rivera: “Va a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebaña votos de odio en otros territorios”. Resulta realmente curioso que alguien considere que visitar un pueblo u otro de tu país va en contra de la convivencia o que los españoles votan por odio a sus vecinos. Parece difícil que pueda llegar a gobernar alguien que tiene en tan poca consideración a sus compatriotas como este dirigente de Podemos. Echenique señala y los radicales actúan: en Rentería también desinfectaron las calles al paso de los compañeros de Cs.