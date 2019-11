"La maté porque era mía"

Cientos de miles de ciudadanos de Cataluña, separatistas y constitucionalistas; republicanos y monárquicos, ateos o creyentes; cristianos, musulmanes, budistas, cienciólogos o seguidores de Manitú; ricos y pobres, profesionales liberales, empleados, pequeños propietarios, emprendedores o jubilados… han visto coartados sus derechos a la libre circulación, a vivir en paz, con seguridad y garantías. A que se respete la Constitución, el Estatut y la cascada de leyes. Su voluntad ha sido secuestrada por los violentos, los intransigentes y un falso y sofista pacifismo.

Una conjura de necios y manipuladores, montada a partir de la verificación del escándalo del 3 per cent y la corrupción familiar del clan Pujol, ha puesto a Cataluña balanceándose en el borde del abismo. La trama incluso ha conseguido desprestigiar a las universidades catalanas, entre las mejores de España, aunque al parecer había mucha purpurina.

La mayor parte de los rectores, convertidos en ‘los más abajo firmantes’, han quedado como peleles o teleñecos al servicio de los que han dividido a la sociedad trabajando afanosamente desde 1990 para la confrontación. Se ha podido comprobar mediante la aplicación estricta del método científico la parte cuentífica: en efecto, el llamado ’programa de recatalanización, que encubría un minucioso manual de prevaricaciones para montar un gigantesco lavado de cerebro colectivo… ha funcionado, y ha dejado desnudos bajo los ropajes ceremoniales al colectivo de magníficos.

Los mejores ensayistas de la Academia tendrán que ser auxiliados por los más brillantes matemáticos, o ponerle unas velitas a San Antonio, patrón de los imposibles y milagroso en la búsqueda de objetos perdidos, para mantener el índice de calificaciones de anteriores cursos académicos a un alumnado sometido a paros forzosos, la mayoría, por otros estudiantes primados por tomar partido amarillo y dedicarse a hacerle el juego a los tramposos brujos de la tribu.

Pero el desprestigio ético de la universidad catalana no es un hecho aislado. Forma parte del teatro de sombras en que participa la gran mayoría de su clase política, sea nacionalista o ambigua equilibrista del “ya veremos”, como la alcaldesa Ada Colau, a quien muy desenfadadamente algunos politólogos la sitúan en el espectro del no independentismo. Empero, la neutralidad favorable a los unos implica que no se está con los otros, al menos de momento. Otra cosa es que una parte de sus votantes, personas de buena fe, se crean que es posible soplar y aspirar a la vez.

Decenas de miles de vecinos están hastiados del vandalismo, la agresividad, los incendios, las amenazas, la vigilancia a los no adictos, las listas negras, espiar qué niños hablan español en los recreos… en fin, una dictadura silenciosa. “Amable”, la define un amigo barcelonés. Pero “amables” son muchos ladrones, de ganzúa en ristre o de guante blanco y gomina. ’