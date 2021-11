La odisea asturiana para conseguir que su lengua sea oficial

Jorge Peteiro/Europa Press via Getty Images

Jorge Peteiro/Europa Press via Getty Images "Mi abuela no habla raro, habla asturiano", reza un cartel visto en la manifestación por la oficialidad del asturiano, en Oviedo, el 16 de octubre de 2021.

Como periodista, Ordiz está al tanto de que estos días su región es noticia porque la lengua asturiana está cerca de lograr la cooficialidad en el Principado , y por las ampollas que esto levanta en una parte de la derecha . Curiosamente, en su grupo familiar de WhatsApp no se habla mucho del tema. “Tengo la sensación de que la polémica no existe tanto entre la gente, porque la lengua es algo que ya tenemos interiorizado”, dice.

Emilio Ordiz vive desde hace años en Madrid, pero cada vez que vuelve a casa de sus padres en El Entrego , en la cuenca minera asturiana, “cambia el chip”. Básicamente, aparca el castellano para hablar en asturiano, el idioma que siempre ha hablado con su familia, con sus amigos o en el mercado. En realidad no le hace falta volver a Asturias para utilizar esa lengua. “En el grupo de WhatsApp con mis padres, de cada cien palabras, 90 las escribimos en asturiano”, cuenta este joven de 26 años.

Actualmente el asturiano ya está presente en los colegios, aunque sólo en parte. La Ley de uso y promoción del bable/asturiano aprobada en 1998 , cuando gobernaba el PP, establece entre otras cosas que el Principado “garantizará la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados, respetando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje” y se compromete a que el uso o el estudio de la lengua “en ningún caso podrá ser motivo de discriminación de los alumnos”.

Jorge Peteiro/Europa Press via Getty Images Manifestación del 16 de octubre en Oviedo.

Al margen de esto, el asturiano tiene tres variedades dialectales según la zona en la que se habla: asturiano central —mayoritario—, oriental y occidental. Una particularidad del asturiano que suelen destacar los lingüistas es la existencia de un tercer género, el neutro, para sustantivos no contables, que da lugar a sintagmas como la xente vieyo, la ropa sucio, la madera mojao, el lleche cuayao o el agua claro.

El aprendizaje de la lengua es, oficialmente, “voluntario”, pero los colegios están obligados a ofrecerlo siempre que lo solicite un alumno. En algunos pueblos asturianoparlantes, como Ponga , el de Iván Llera, o El Entrego, el de Emilio Ordiz, lo raro es no estudiar asturiano en Primaria. En las ciudades, la cosa cambia. Lucía, por ejemplo, una arquitecta de 29 años de Gijón, nunca estudió bable, y no recuerda a nadie que lo hiciera en el “colegio de monjas” al que asistía. “Era una optativa que nunca alcanzaba el número de alumnos”, cuenta.

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Manifestación del 16 de octubre en Oviedo por la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.

Los términos de la oficialidad están aún por afinar, pero el Ejecutivo de Barbón siempre ha hablado de “ protección, voluntariedad y no imperatividad ”. “La oficialidad del asturiano no tiene por qué replicar a la de otras comunidades”, señala Xosé Antón González Riaño.

Iván Llera, de la Iniciativa pol Asturianu, coincide: “Lo que ha dicho el Gobierno es que el modelo de oficialidad va a estar adaptado a la realidad de Asturias y siempre basado en la voluntariedad”. “Se trata de garantizar que quien quiera hablar en asturiano lo pueda hacer”, resume. Llamada a la calma, por tanto, a quienes ven en la oficialidad una imposición amenazante para los castellanoparlantes.

“Se recurre mucho al tema de que si para presentarse a las oposiciones de Asturias va a ser obligatorio el asturiano, pero el presidente del Principado ya dijo que bajo ningún concepto”, comenta Llera. “Lo que se está pidiendo, en todo caso, es que se valore saber asturiano, no que se pida como requisito”, dice.

La deuda también es “sentimental”

Iván Llera está acostumbrado a escuchar que la cuestión lingüística debe separarse de lo emocional, pero no puede evitar pensar en el asturiano también como algo “sentimental”. “Son nuestras raíces, es mi vínculo con mis abuelos. Es la forma con la que siempre me he relacionado con mi familia, y por lo tanto sí es una cosa de tripas, de corazón”, reflexiona.

Emilio Ordiz se identifica con ese planteamiento, por eso sólo puede sentir estupor cuando desde las posiciones más críticas tratan de desacreditar el asturiano tachándolo de “lengua inventada”. “Yo no voy a dejar de hablar asturiano con mis padres porque la gente diga que es una lengua inventada”, replica. “Ese relato de que en Asturias no se habla asturiano es mentira”, critica.

Honestamente, Ordiz cree que la vida cotidiana de su familia no cambiará en la práctica al aprobarse la oficialidad, pero al mismo tiempo se pregunta cuál sería hoy su nivel académico en asturiano si hubiera seguido estudiándolo en el instituto o incluso en la universidad. Lo que más echa en falta Iván Llera, por su parte, son más contenidos en asturiano en los medios de comunicación, principalmente un espacio informativo diario. “Al final, tienes la tele en castellano, los estudios en castellano... En casa notamos que ahora utilizamos menos algunas palabras que antes sí usábamos”, reconoce. En su opinión, “la gente quiere que se apruebe la oficialidad precisamente porque es la única manera de que se conserve”, defiende Llera. Ordiz concuerda con él: “Entiendo que se trata de preservar una cultura, y eso siempre me va a parecer bien”.