La reforma del CGPJ a examen: los expertos analizan su encaje constitucional y respeto a la independencia judicial

“Bloquear un órgano constitucional como el CGPJ por parte de las fuerzas políticas, principalmente por parte del Partido Popular, es totalmente inaceptable”, señala Elviro Aranda, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

“Es una auténtica gamberrada política, no se puede tener una situación como esta en la que los vocales han cumplido su mandato hace dos años. Es algo totalmente inaceptable y un daño al sistema muy grave, pero la solución que le he han dado a este bloqueo UP y PSOE también está mal. Este problema no se soluciona así”, añade.

Los actuales miembros fueron elegidos durante el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta y su elección responde a aquella composición parlamentaria. La última renovación se pactó en noviembre de 2013, cuando Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia.

Tras aquel acuerdo, los 20 vocales del CGPJ se repartieron del siguiente modo: 10 elegidos por el PP, 7 por el PSOE, 1 por CiU, 1 por el PNV y 1 por IU. El conservador Carlos Lesmes es su presidente.

Sin embargo, a pesar de que su mandato caducó en diciembre de 2018, actualmente ejercen en funciones y han continuado realizando nombramientos de jueces del Tribunal Supremo.

¿Merma a la independencia judicial?

A partir de aquí, las garantías que ofrece la reforma para hacer efectiva una correcta separación de poderes son cuestionables.

Para Tomás Bastarreche, Doctor y profesor de Derecho constitucional y abogado penalista la polémica es “totalmente instrumental”. ”¿Cuál es la incidencia del gobierno del Poder Judicial, o sea del CGPJ, en las decisiones judiciales que afectan al ciudadano de a pie? Imposible de medir, pero me atrevería decir que ninguna”, sentencia.

“Está polémica sólo se aviva por una de todas las competencias del CGPJ: la capacidad de nombramiento de distintos jueces. ¿A quién importa? A los aforados. Es decir a los políticos”, añade. ”¿Por qué? Porque van a tribunales muy concretos y ahí, sorprendentemente, si parece importarles mucho quién manda, por qué manda, y quién le puso ahí. O sea, la miseria que se pone de manifiesto es doble: por un lado la de los políticos que creen que pueden manipular la voluntad de los jueces; y por otro la de los propios jueces, que supuestamente dada su cercanía al poder político que les puso se van a dejar corromper”, argumenta. ”¿Pero es eso verdad? No lo creo. A Bárcenas le acaban de caer 29 años, a su mujer 11, a Correa 59, y a Jesús Sepúlveda marido de Ana Mato 7 añazos…”, recalca.