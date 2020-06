La imagen que se tomó de Fernando Simón el pasado 10 de marzo que cobra hoy especial significado

Pero hubo un día en el que Fernando Simón no era Fernando Simón.

El médico zaragozano sale a diario a rueda de prensa para informar de la evolución de la covid-19: no solo describe la curva y cuenta los nuevos contagios, también responde a todo tipo de preguntas de los periodistas.

El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban al asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa pic.twitter.com/vVi6QoAaTF

El fotoperiodista Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) colgó este martes en su perfil de Twitter una llamativa de imagen del pasado 10 de marzo, dos días después de la manifestación feminista y cuatro días antes del primer estado de alarma.

Simón aparece en la foto en primer plano, acompañado por su mochila y sin ninguna atención mediática. Al fondo, todo lo contrario con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se encuentra rodeado de periodistas y fotógrafos.

“El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban al asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa”, escribió junto a la imagen Nividhia. En Twitter la publicación lleva más de 2.200 compartidos y 11.000 me gusta.

Una imagen muy llamativa de cómo ha cambiado la situación desde el pasado 10 de marzo y de cómo Simón y la pandemia han acaparado todas las miradas.