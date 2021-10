Las claves para entender el desacuerdo PSOE-UP por la reforma laboral (con Rodríguez de fondo)

Estas son las claves para entender de dónde viene el cisma, cuán profundo es, cómo se puede resolver y qué consecuencias puede tener en La Moncloa. De momento, dicen en los dos lados, que no suenen las alarmas: no hay riesgo de ruptura de la coalición.

La pelea no sólo es por el grado en que ha de producirse el cambio, algo que sería lógico entre partidos más centristas o más izquierdistas, sino por quién lleva las riendas de la negociación. ¿Es Economía, parcela del PSOE, o es Empleo, parcela de UP? Con este debate de fondo, estalló la polémica por la pérdida del escaño del diputado de Podemos Alberto Rodríguez , tras la orden dada por la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet , siguiendo las disposiciones del Tribunal Supremo. La tormenta perfecta para ahondar el enfado entre los socios.

“A mí me gustaría que el PSOE se aclare. Si me tengo que quedar con lo que ha dicho el presidente del Gobierno en el Congreso del PSOE, o la tesis de la ministra de Economía, Nadia Calviño, o de la señora Eva Granados (portavoz del PSOE en el Senado). Que se aclaren entre ellos y, una vez que se aclaren, podremos seguir trabajando”, ha añadido.

Calviño, que no es militante socialista y que nunca usa la palabra “derogar”, quiere mantener la prevalencia de los convenios de empresa frente a los de sector, generalmente más beneficiosos para los trabajadores, y dice contar ahí con el apoyo de la UE. Además no quiere recuperar la llamada ultraactividad —la norma que el PP eliminó que decía que si no hay acuerdo el convenio sigue vigente aunque decaiga, algo que también favorecía a los trabajadores—, mientras que Díaz tiene la visión contraria y es lo que lleva meses negociando con patronal y sindicatos y también con Bruselas.

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación.

Ya a lo largo del pasado fin de semana, se daban pasos que relajaban la tensión: primero Podemos marcó distancias y precisó que la denuncia contra la presidenta del Congreso sería individual, de Rodríguez contra Batet, y no del partido, como se había dicho inicialmente; luego el diputado anunció que abandonaba su partido, con lo que la denuncia vendría de un particular, y no de un morado, y al fin anunció que no se iba a querellar.

Lo que ha hecho es cambiar de equipo de defensa –hasta ahora había estado representado ante los tribunales por una abogada de Podemos– y ahora cuenta con Isabel Elbal y Gonzalo Boye (abogado del expresident catalán Carles Puigdemont) para preparar el recurso a su condena por agresión a un agente policial.

Pero este lunes, cargando de nuevo, Podemos ha pedido a Batet, que dimita “por dignidad” al entender que tanto lo que ha hecho el juez del Supremo Manuel Marchena, que firma la orden contra Rodríguez, como lo que ha “perpetrado” la presidenta del Congreso “atenta contra la democracia y la separación de poderes”. Es algo “gravísimo”, han coincidido en calificar los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández.

Yolanda Díaz no se ha referido a la presidenta de la Cámara Baja en este enfrentamiento y se ha limitado a desear “la mejor de las suertes” a Rodríguez, en lo que ha considerado “una injusticia”.

A la espera de la mesa

Esta tarde, a partir de las 18.00 horas y tras la petición de Belarra, habrá una reunión de seguimiento del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, en el Congreso. Será el momento de tomar la temperatura al pacto. Yolanda Díaz -que no pertenece a Podemos- no acudirá al encuentro pero estará representada por su jefe de gabinete y por el secretario de Estado de Empleo, al tiempo que asistirán también Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echenique como representantes morados.

Por parte del PSOE acudirá el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez y de Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido.

Las horas previas al encuentro vienen trufadas de avisos como el de la ministra gallega de que el momento es delicado pero, al tiempo, se constataciones públicas de que nada se va a romper. Dice que se mantiene la relación de colaboración entre todos los ministerios que conforman el Gobierno: “Estamos colaborando todo el día” y, en su caso concreto, “con todos los ministerios y ministros”. Ha proclamado su convicción plena sobre el futuro de la coalición en tanto que su “compromiso con el Gobierno de España y con la coalición es personal y ético”, por lo que seguirá “defendiendo este Gobierno progresista”.

Palabras similares a las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parte del equipo socialista, quien directamente ha negado que haya una crisis y ha sostenido que la relación entre ambos partidos es “más que satisfactoria”.

Que no haya ruptura no quiere decir que el pulso sea menos fuerte.