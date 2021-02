Las grandes batallas que determinarán las elecciones del 14-F

Handout via Getty Images

Handout via Getty Images Debate entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat en TV3.

Un ejemplo sorprendente de ese viraje hacia el centroizquierda lo encontramos en los votantes de Junts per Catalunya . Este partido, procedente de Convergència y con inclinaciones políticas a la derecha, ha intentado luchar en esta campaña por el electorado más progresista. Su candidata, Laura Borràs , ha llegado a decir que “es más de izquierdas que Illa”. Un fenómeno similar se observa en el caso del PDeCAT .

La primera batalla —por el centroizquierda nacionalista— se presenta como la competición más importante, por la masa electoral que se disputa. No es coincidencia que seis de los principales partidos catalanes intenten optimizar su presencia en esa ubicación.

A diferencia de estos dos candidatos, Pere Aragonès no goza de una especial admiración entre sus electores, ya que no supera el 7. El salvavidas para este candidato es que no causa excesivo rechazo entre el electorado de la izquierda y centroizquierda. Esto sí le ocurre a Borràs.

En cuanto a la competición de la derecha españolista, ningún candidato supera el 3 de valoración general, ya que Fernández saca un 3; Carrizosa, un 2,46; y Garriga, un 2,7. Además, mientras los electores de Vox y del PP valoran positivamente a los líderes de sus vecinos ideológicos, la base electoral de Cs no tiene la misma actitud, ya que no consideran a Alejandro Fernández y a Ignacio Garriga como alternativas.