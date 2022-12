Las noticias (buenas y malas) que se han perdido en el ruido político de la última semana

El PP no aceptó la derrota y se dedicó a llevar acabo una oposición durísima contra el Gobierno socialista. El ruido dominó durante años la política española.

En eso se ha ido moviendo la política en las últimas jornadas, en las que se ha hablado de eso y sólo de eso. El ruido ha tapado todo lo demás, que no ha sido poco.

Porque, entretanto, se han producido varias noticias, algunas buenas y otras no tanto, que cabe recordar y destacar.

Bajada del paro

Se trata de una buena noticia, no sólo por la bajada en sí, sino porque, para más inri, el mes de noviembre suele ser un mes en el que sube el desempleo. Este año la bajada ha sido de 33.512 desempleados respecto al mes anterior.

Cae la inflación, la más baja de la zona euro

Otra buena noticia de la semana ha sido la bajada de la inflación. Aunque sigue siendo un problema y el IPC no se encuentra en niveles normales, lo cierto es que la tendencia de los precios en España es considerablemente mejor que la de hace cuatro meses.

La nota negativa ha sido el ligero repunte de la inflación subyacente, aquella que no incluye ni los alimentos no elaborados ni los productos energéticos.

Estos datos dan vergüenza

Según un informe de Save The Children publicado este viernes, hay 400.000 niños en España que comen mal, un millón que no cuentan con calefacción y 700.000 que no pueden permitirse unas gafas.