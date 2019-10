Las pensiones en España: un problema de gran envergadura

Como digo, España se encuentra en una difícil situación. Pese a poseer un crecimiento, a priori, más robusto que el resto de economías de la zona euro, no contamos con un bloque parlamentario que aporte la gobernabilidad y estabilidad que precisa el país para, en primer lugar, liderar un proyecto de gobierno (y de esta forma, un proyecto económico), y en segundo lugar, acometer las reformas pertinentes para tratar, ya no de revertir la situación, sino de paliar los efectos de la desaceleración económica.

Y, por último, nos encontramos con el empleo. Otro motivo de que las pensiones se encuentren amenazadas; pues no solo no tenemos jóvenes –por la baja natalidad de años predecesores-, sino que casi una tercera parte de los mismos se encuentran en situación de desempleo, lo que le impide contribuir al sistema de pensiones en el país. Ante esto, con pocos jóvenes y, además, muy pocos de ellos en activo, es imposible que pretendamos sostener las pensiones, al menos al nivel que se encuentran en este momento, pues no contamos con una población activa que aporte el coste que estas suponen.

La tasa de dependencia, que mide la relación entre contribuyentes en activo y pensionistas, sigue en mínimos; previendo que para el 2050, esta se encuentre en el nivel del 100%. Es decir, por un jubilado habrá una relación de dependencia de un cotizante. Una relación insostenible, pues las cotizaciones a la Seguridad Social de un contribuyente no podrán financiar el coste de la pensión de un jubilado, al menos con tasas de sustitución tan elevadas y sin recortes en las mismas. Ante esto, como decía, nos será imposible mantener el vigente sistema de pensiones con una población activa muy limitada y que no aporta cotizaciones sociales de envergadura para sufragar el coste actual.

El empleo, como decía, es crucial si queremos plantearnos el continuar por la vía adoptada en el Pacto de Toledo. Es una necesidad latente que exista empleo en el país si queremos sostener el estado de las pensiones, así como su poder adquisitivo. Sin empleo, ni las subidas de los salarios, ni la natalidad, ni ninguna otra solución que se preste a solucionar el problema es una opción viable. España necesita empleo, pues seguimos con los niveles de desempleo mas elevados de Europa, únicamente por detrás de Grecia; un país rescatado de la mayor quiebra financiera europea.

Como he dicho, podemos entrar en materia de aspectos técnicos y soluciones, pero si no encontramos solución a estos tres pilares fundamentales, estaremos ante una clara insostenibilidad que, ni con declaraciones optimistas de gobiernos progresitas, acabará con el desastroso desenlace que se avecina. Las pensiones, como poco, están claramente amenazadas por una insostenibilidad real; hablar de su sostenibilidad asegurada como algunos hacen me parece, como poco, faltar el respeto a un conjunto de pensionistas a los que tratas de hacer campaña vendiéndoles una seguridad ficticia. España necesita reformas, como digo, y para ello necesitamos un bloque parlamentario estable y con la capacidad de gobernar y liderar las reformas. Pero, de no haber reformas, estaremos gestando la autodestrucción del sistema que tantos votos está dando a los partidos a lo largo de nuestra historia.

