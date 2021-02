Las veces que Díaz Ayuso criticó la gestión de los demás (aunque ella dice que nunca)

Martes 2 de febrero. Isabel Díaz Ayuso afirma no haber criticado la gestión de otros presidentes durante la pandemia.

Sábado 30 de enero. Isabel Díaz Ayuso viaja a Cataluña y allí califica de “delito”, “con el clima que tenéis, tenerlo todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada”, en referencia al cierre de la hostelería decretado por el Govern.

Apenas 72 horas entre ambas frases. Mala memoria la de la presidenta madrileña, que hoy ha llamado a la concordia y la ausencia de reproches “insensatos que solo llevan a la desesperanza”. “Cada comunidad hace lo que buenamente puede con esta situación”. Sí, la cita es literal.

No es un caso aislado. Durante toda la pandemia, la presidenta madrileña se ha caracterizado por ejercer de verso suelto entre sus colegas territoriales e incluso dentro del PP. Rara ha sido la semana que no ha acabado con alguna crítica suya, principalmente a Pedro Sánchez, su ‘blanco’ favorito, pero no el único.

Que se lo digan a los presidentes castellanos

Cataluña es otro comodín, le valía antes del coronavirus, le vale ahora (y apostamos que le valdrá después de la pandemia, si es que llega ese día). Pero de sus ‘momentazos’ han salido perjudicados incluso líderes autonómicos con los que compartía rueda de prensa para anunciar medidas conjuntas.

En el recuerdo la comparecencia de las dos Castillas y Madrid en diciembre para anunciar un cierre perimetral a tres bandas... del que se borró Ayuso a última hora. “Es poco útil”, soltó en mitad de sus homólogos, uno del PP y otro socialista. Lo bueno es que para eso, Ayuso no mira los colores.

Las vacunas, el reparto de los fondos europeos, las medidas para reducir la transmisión del virus, el estado de alarma... Hasta en entrevistas con la prensa, con su ya mítico “son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico”. No ha habido un charco que no haya pisado la presidenta regional. Y rara vez lo ha hecho sin tener una diana de sus ataques, aunque ahora diga que no, que nunca.