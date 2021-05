Las voces y los ecos del 15-M: de la indignación al polo por la libertad

Ahora, la representación genuina del populismo conservador es el trumpismo de Vox y de una parte del PP que ha comenzado a hegemonizar los sentimientos de las bases partidarias y sociales de ese partido. Después de las elecciones de Madrid, las bases de la derecha no piensan que puedan ganar, sienten que puede ganar y es ese estado emocional, tan propio del populismo, el necesario para hacer factible el reagrupamiento de toda la derecha estatal en un gran polo populista, o polo de la libertad, que sustituirá las actuales formas y esencias de la derecha española. Esta sí será la gran mutación de la democracia del 78 y la estación término de la operación política populista que instrumentalizó el 15-M.

Porque hay que diferenciar la politización de toda una generación con motivo del 15-M de la posterior representación política y de estrategia populista que tiene su origen en la indignación. En el haber de Podemos y Ciudadanos está la ruptura del duopolio bipartidista sustituida por el pluripopulismo en sus versiones una fuerte y emergente y otra débil y gregaria de aquellos. La fuerte son estos dos partidos entregados esencialmente a la mística populista. La débil son los grandes partidos tradicionales que adoptaron formas populistas que si no son capaces de reaccionar puede acabar en una mutación definitiva. El PP, como hemos señalado, subsumido en un nuevo bloque electoral dominado por el pensamiento surgido de Vox y de FAES y por otro lado el PSOE que intentó hacer del populismo una táctica electoral permanente, pero todo pacto con el diablo te roba el alma.

Además de los nuevos partidos, se renovaron los representantes políticos, pero el pluripopulismo necesita de una permanente polarización que se articuló de nuevo como dos frentes centrífugos y sin capacidad de pacto, al que siguió como consecuencia un largo periodo de inestabilidad que culminó con la moción de censura y el actual Gobierno de coalición de la izquierda con inestables apoyos nacionalistas.

Los ecos del populismo

Entre los lemas de la indignación predominaba entonces lo emocional sobre lo racional: el rechazo del que “no nos representan”, “PSOE, PP la misma mierda es”, “lo llaman democracia y no lo es” y, en menor medida, la utopía de “nuestros sueños no caben en vuestras urnas”. Sin embargo, mediante la reclamación de una democracia real —siempre indefinida racionalmente aunque reclamada emocionalmente— el populismo cuestionaba al sistema democrático mismo y no a los intereses y poderes económicos insolidarios que hacían que este no funcionara. La democracia se erosionaba en su esencia mientras que paradójicamente la infraestructura económica y política causante de la crisis de la democracia se parapetaba tras esa erosión. Como los sueños de la razón generan monstruos, de estos sueños que no cabían en urnas surge hoy el combustible social e intelectual para la operación radical conservadora que tiene su epicentro en Madrid.

El programa político del 15-M era al tiempo radical democrático y a la vez tecnocrático y liberal, mostrando con ello el carácter interclasista del movimiento. Así se propugna desde un proceso constituyente (nunca definido) a una mera reforma puntual, la reforma electoral que al tiempo vincule al cargo público a su circunscripción y que garantice la proporcionalidad, la separación de los poderes del Estado y más en concreto la independencia judicial con la elección corporativa del consejo del poder judicial. En menor medida, otras reivindicaciones como la recuperación de la calidad del empleo y la causalidad en la contratación laboral o la incorporación de los derechos sociales con carácter vinculante a la futura Constitución y planeamientos más ideológicos de modelos alternativos como el republicanismo o el federalismo.

Tampoco el tiempo de la revuelta coincidió entonces con el tiempo de la política y de las instituciones. De hecho, la aparición del 15-M en las calles fue entonces compatible con unas elecciones generales en que la derecha logra la mayoría absoluta en el Gobierno.