'Ley trans', una victoria del movimiento trans

nito100 via Getty Images

Llevamos milenios siendo expulsadas de la vida pública y el camino ha supuesto una lucha titánica con múltiples obstáculos, una carrera de fondo donde lo único que estaba claro es que no nos íbamos a rendir. NosoTrans, que habíamos sido despojadas del más básico de los derechos nada más nacer, arrojadas al desierto de la indiferencia social, podíamos constituir uno de los activismos más poderosos, el de los que nada tienen que perder, y estamos preparadas para traspasar, como dijo el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, la ultima frontera de la igualdad.

Nuestro empoderamiento como colectivo organizado y con voz propia, siendo parte activa en el diseño de propuestas, estrategias y normas que nos conciernen, que no ha sido bien recibido por quienes hegemónicamente se erigieron en portavoces y negociadores de nuestras demandas, ha hecho posible por primera vez en nuestro país marcar la agenda política, mediática y social; así la ley trans forma parte del acuerdo programático del Gobierno de coalición, hemos situado nuestro discurso en las bocas de los representantes públicos y como una prioridad de emergencia la ‘ley trans’ estatal.

No se construye una sociedad igualitaria bajo el falso debate del cuestionamiento de algo inherente como son los derechos humanos, estos jamás pueden ser objeto de debate, sobre ellos solo cabe hacer pedagogía, sustentada en el pilar de la educación en todos los niveles. El reconocimiento de derechos a quien no los tiene no supone nunca restárselos a otros; sin embargo, la privación de estos sí supondría elevar a privilegio su uso, algo radicalmente contario a la propia naturaleza del derecho humano.

Este 10 de diciembre se cumplen 72 años desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU. Es el momento de que el Estado español reconozca los nombres y las vidas de las personas trans en esa declaración. En el Día Internacional de los Derechos Humanos hacemos un llamamiento a todo el movimiento feminista y a la sociedad en general a cerrar filas en la defensa de la dignidad y la igualdad de las personas trans, puesto que cada derecho humano reconocido es una victoria indiscutible para toda la humanidad.

El siglo XIX fue el siglo que puso fin a la esclavitud, el siglo XX fue el siglo del reconocimiento de las mujeres, personas racializadas, gays y lesbianas. El siglo XXI, sin lugar a dudas, será el siglo de la liberación de las personas trans.