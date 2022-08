Lo que hace el dueño de un bar con este cliente da para ponerle cinco estrellas en Google

Tuit de Restaurante Niza. TWITTER RESTAURANTE NIZA

La historia, que también se ha retuiteado de lo lindo, empieza con una persona haciendo recados por la ciudad sin saber que no llevaba efectivo encima: “Entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un euro”.

Publicidad

Al darse cuenta de que no llevaba dinero le dijo al camarero que no le pusiese el café porque no podía pagarlo y su respuesta fue de aplaudir: “Me dijo tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro”.

“Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó euros y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo. Quizá os parezca una chorrada pero a mí me hizo el día”, ha señalado en Twitter.

Ha explicado que este es un gesto que “no todo el mundo haría”: “Ni que decir tiene que siempre que pase por López Gómez ahí me tendrá tomando un café y aquí está mi tweet, de agradecimiento, aunque como ya imaginaréis, al saldar la deuda, le dije que había tenido un detallazo conmigo”.

Este hilo de tuits acumula en Twitter más de 15.000 ‘me gusta’ entre todos los tuits. En los comentarios, muchos usuarios han comentado que ya conocen al dueño del negocio y han destacado su buen hacer y lo bien que tira las cañas.

Publicidad

El otro día haciendo recados entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un €. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle.

(Foto google) pic.twitter.com/r49yyzcGxk — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) August 27, 2022

Me dijo: tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro. Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó € y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo. Quizá os parezca una chorrada — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) August 27, 2022