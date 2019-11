Los 23 alimentos que no deberías darle nunca a tu gato

Por esta regla de tres, muchos dueños de felinos no se lo piensan dos veces a la hora de darles sobras de comida, latas de atún e incluso alguna que otra sardina fresca al volver del mercado. Los veterinarios no están del todo de acuerdo con esta práctica y recomiendan no abusar. Igual que ocurre con los perros, los expertos señalan que no es bueno acostumbrar al animal a comer la misma comida que sus dueños. Se puede hacer pero con control y moderación.