Los expertos no entienden la privatización del rastreo en Madrid: "Es un despropósito"

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images Dos mujeres con mascarilla pasan por delante de una tienda en el centro de Madrid.

A Aginagalde le llaman la atención varios aspectos, entre ellos el bajo número de contrataciones. “Veintidós personas es una cifra muy baja, es muy llamativo”, comenta. “Con la fuerza de trabajo propia, deberían poder conseguir esos efectivos”, sostiene. “No sé si es un sistema escalonado, donde a medida que se vayan incrementando los casos irán haciendo más contrataciones, pero reconozco que me parecen insuficientes”, dice.

En términos sanitarios, los expertos en salud pública no saben cómo explicar este movimiento de urgencia de la Comunidad de Madrid. Todos coinciden en que con la situación epidemiológica de la región urgía hacer algo; lo que no comparten en ese ‘algo’ al que ha recurrido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso .

De este modo, el Gobierno regional pretendía dar carpetazo al problema de la baja capacidad de rastreo del virus en la capital de España. Pero algo fallaba en su decisión: varios meses desoyendo esta problemática, el intento fallido de recurrir a voluntarios , el argumento de la falta de tiempo para la formación, un contrato a dedo a una empresa privada y, por si no fuera poco, la ínfima cifra de 22 incorporaciones.

“Con 22 personas no vamos a ninguna parte”, coincide Javier Padilla, médico de familia y experto en Salud Pública. “Si la situación epidemiológica se pone mal, y teniendo en cuenta que la atención primaria no tiene capacidad de rastreo al estar saturada, necesitaríamos unas 1.000 o 1.300 personas en total, con las que habría un rastreador por cada 5.000 habitantes. Y está claro que a eso no llegamos”, lamenta. Actualmente, la Comunidad cuenta con unos 400 rastreadores.

“Además, se ha optado por contratar a auxiliares de enfermería, porque son más baratas, en lugar de a enfermeras, que ya tienen algo de formación específica en labores de rastreo”, critica Padilla. “Todo esto es un disparate”.

Una coordinación que brilla por su ausencia

Por otro lado, Aginagalde tampoco comparte el argumento del Gobierno madrileño de que no han tenido tiempo para la formación. “La formación se puede hacer en una semana. Lo hemos hecho en el País Vasco y lo estamos haciendo en Cantabria”, asegura el experto. La clave, dice, es una “formación en cascada”, en la que primero se prepara a los profesionales que serán formadores, quienes luego irán enseñando a nuevos rastreadores. “El modelo en cascada funciona”, apunta Aginagalde. Todo ello, con mucha coordinación entre enfermeros y epidemiólogos, que constituyen el núcleo duro, con hospitales, medicina preventiva, salud laboral y atención primaria, cuyos profesionales habrán sido previamente formados.