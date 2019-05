Los ideales del Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa

El Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD) es hoy el séptimo grupo en importancia en el Parlamento Europeo. Una amalgama extraña de formaciones de izquierda y derecha, unidas por su rechazo a Europa, su defensa de la soberanía nacional y su carácter populista.

En la legislatura 2014-2019 ha contado con 48 escaños y las encuestas apuntan a que este 26 de mayo sacarán unos 45. Básicamente, el grupo volverá a sostenerse en sus dos pilares esenciales: el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, 18 diputados) y el Movimiento 5 Estrellas de Italia (14). A ellos se suman parlamentarios sueltos de Francia, Polonia, Lituania, Alemania y República Checa. No hay ninguna formación española con ellos.

Sus rostros reconocibles, sus portavoces, son el británico Nigel Farage y el italiano David Borrelli. Sobre todo, el primero de ellos es quien ha llevado las riendas del grupo, en su empeño claro de reclamar menos Europa, menos control e intervención de Bruselas (para hacer leyes, para aplicar impuestos, para regular la pesca o la agricultura...), que desaparezca la moneda única, el libre mercado por encima de regulación alguna, la reducción de la burocracia comunitaria y, en fin, que se acabe el sueño de un superestado europeo.

Farage es bien conocido por haber sido uno de los principales defensores del Brexit, la salida del Reino Unido de la UE. Quien más mítines dio rechazando lo que hace Europa -en la que él lleva 20 años largos de parlamentario- y dando datos sobre por qué ir por libres, “soberanos y nuestros”, era lo mejor. Días después del referéndum sobre el divorcio comunitario, en 2016, tuvo que reconocer que había usado datos “erróneos” en su plan para meter miedo, garantizando que, si se iban de Europa, habría más dinero para sanidad. Pero ya habían ganado la consulta.

“Estamos con quien no quiere más Europa, ni se identifica con la bandera ni quiere himnos. Nosotros defendemos una Europa moderna donde se pueda comerciar y cooperar y donde haya respeto mutuo”, defiende. Un poco “cada uno en su casa y Dios (mercado) en la de todos”. Lo dice por enésima vez, cuando en 2014 se jactaba de que ya no tendría que presentarse a más elecciones porque el Brexit sería cosa hecha. Aún no, por eso vuelve a la carga.