Los políticos, fuente de depresión de los ciudadanos

Nos ha bastado un mes del 2021 para disipar la euforia con la que enterramos el 2020 pensando ingenuamente que no podía llegar un año peor. Cada mañana despertamos con una noticia más descorazonadora que el día anterior, ya sea la nevada del siglo, la tercera ola de la pandemia o terremotos varios en Granada. La impotencia y el hastío, más contagioso que el covid, se va apoderando incluso de los optimistas por naturaleza. Solo falta que nos invadan los marcianos.

“Hay una pérdida de confianza, pérdida de trabajo, pérdida de expectativas... La sobrecarga genera incertidumbre, no saber qué va a ocurrir. Aislamiento, ni digamos, los apoyos sociales han bajado muchísimo. Hay cambios de toda índole, las cosas cambian constantemente, te cuesta estar al tanto hasta de las las normas que te conciernen”, añade el doctor Peral, visualizando ese contexto que es el caldo de cultivo perfecto.

En esta situación, miras a los políticos enfrascados en batallas de partido, tratando de sacar tajada de algo que debería ser tan inviolable como la salud y te das cuenta de que siguen quebrando la escasa confianza que la población tenía en ellos. Hoy se echan en cara que AstraZeneca haya dejado tirada a la Unión Europea con la vacuna, mientras tú ni tan siquiera ves ya luz al final del túnel y las fuerzas vivas de antaño se vacunan saltándose la cola, resucitando esa España casposa que tanta grima da.

Que “la depresión es una pandemia” es lo primero que se le viene a la cabeza al profesor José Antonio Llosa, doctor en Educación y Psicología, especializado en investigación e intervención psicosocial, uno de los referentes de la Universidad de Oviedo, quien recuerda que el consumo de psicofármacos es una de las pruebas de una sociedad deprimida. Y España está entre los más consumistas.

“Venimos de una crisis económica, estamos en la crisis sanitaria y la próxima crisis será la de la salud mental. No me atrevo a decir si en la depresión influyen los políticos, pero en una sociedad desesperanzada hay evidencias de que no están a la altura”.

¿Qué puesto ocupa la desesperanza en la depresión? “Es un factor elemental en la depresión clínica: desesperanza, anhedonia, desinterés... Pero independientemente de las hipótesis, los políticos ayudar no ayudan. La fractura social influye en esa desesperanza. Con respecto al milenio anterior, observábamos proyectos en común que ahora no existen, la fragmentación está ahí y la desafección -una palabra que nos gusta mucho- lo impregna todo. Siempre les digo a mis alumnos que la polarización social no es un concepto que os hayáis inventado ahora los periodistas, es un concepto psicosocial. Y asuntos como los señalados, la actuación y disputas entorno a las vacunas, favorecen la desafección. En los estudios que tenemos con los jóvenes, todos los elementos que afloran no hacen sino venir a acentuar la desesperanza” resalta el profesor Llosa.