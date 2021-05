Lucía Etxebarria cuenta qué ha hecho cuando ha ido a votar y genera comentarios al instante

Los madrileños tienen una nueva cita con las urnas dos años después de la últimas elecciones autonómicas, en las que Isabel Díaz Ayuso logró la presidenta de la región.

Desde primera hora de la mañana se han visto grandes colas en los colegios electorales. Por ejemplo, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha tenido que esperar más 40 minutos en el colegio La Navata para depositar su voto.

La escritora Lucía Etxebarría también ha tenido cola cuando ha llegado a su colegio electoral. Sin embargo, lo que ha hecho al verla, tal y como ella misma ha contado, ha dado que hablar.

“Ayer una amiga me convenció de que no me abstuviera y hoy he ido a votar y en mi barrio había una cola tan grande que he regresado. Así que me decido por la abstención por pura vagancia”, ha contado en su perfil de Twitter la propia escritora.