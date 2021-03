Todas las claves para entender la declaración de Luis Bárcenas

El propio Bárcenas, al final de su declaración y como colofón, ha explicado que tuvo una conversación con Rajoy en su despacho. Subió a verle después de que se lo dijera Javier Arenas, y ha reproducido la conversación que tuvo con él. “He hablado con Javier Arenas, le he comentado que me queda un saldo en caja B y Javier me ha dicho ‘desentiéndete de esto y entrega el sobre a Rajoy y él sabrá lo que tiene que hacer’”, ha descrito. A continuación, un Rajoy “espantado” le dijo: “Pero, Luis, cómo podéis llevar esto”. Para rematar: “La conversación es así de rápida y a continuación el señor Rajoy se gira en el sillón y, en una destructora que tenía detrás, destruye esos dos documentos”.

El PP trató de comprar su silencio. La preocupación era máxima en el Partido Popular por las revelaciones en los papeles de esa caja B. El extesorero ha contado que el partido trató de comprar su silencio: estaban dispuestos a darle 500.000 euros (que procederían de donaciones de empresarios).

Se le convocó a una reunión tras la publicación de los papeles en El País (en todo momento ha negado ser él el filtrador y lo ha atribuido al exdiputado del PP, Jorge Trias, que fue amigo suyo durante años). Fue en el despacho de Javier Iglesias (abogado del PP) y también estaban Álvaro Lapuerta (extesorero y su jefe durante años) y la mujer de Jesús Merino (imputado por Gürtel). Él se negó a aceptar esa cantidad para acabar con el litigio y les exigió el cobro de 975.000 euros -lo que consideraba que debía ser su indemnización-.

La “cobardía” del viejo PP, desliga al actual. El extesorero ha tenido tiempo también para lanzar duras críticas contra el anterior Partido Popular, intentando evidenciar que esto no tiene nada que ver con el PP de Pablo Casado. Durante su confesión, ha dicho que no tenía ninguna “animadversión” contra sus antiguos compañeros (con los que trabajó más de 30 años), y ha explicado que en todo caso la tenía de manera “manifiesta” María Dolores de Cospedal contra él.

Para ese “antiguo” PP ha tenido dos mensajes muy claros. Por un lado, le ha acusado de organizar, bajo el mandato de Mariano Rajoy, una operación policial para eliminar documentos y audios que comprometían que el expresidente sabía la existencia de esa caja B. Y, por otro, ha criticado la “cobardía” de los antiguos dirigentes por no “dar la cara” y reconocer que se habían financiado irregularmente.

Además, ha querido desvincular al actual Partido Popular y ha negado que negociara con Enrique López, hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y cerebro jurídico de la dirección de Pablo Casado.

Niega un pacto con la Fiscalía y dice que sus papeles son “veraces”. Antes de declarar, Bárcenas mandó la carta a la Fiscalía en la que ya se describía algunos episodios relatados luego en sede judicial. Desde el primer momento se especuló en que esta actitud de ‘tirar de la manta’ podía entenderse como un intento para lograr una pena más baja y como venganza por el encarcelamiento de su esposa, Rosalía Iglesias.

El extesorero ha comentado que ha colaborado con la Justicia desde que empezó el caso y que su declaración desde hace años ha sido vital: “Sin ella no estaríamos aquí sentados”. “Los papeles son ciertos, lo anotado es veraz”, ha dicho ante el tribunal. Ha asegurado que su confesión no la realizaba para lograr ningún tipo de beneficio penitenciario.

“Detrás de esto no hay nada delirante, no hay un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para perjudicar al PP en unas elecciones generales”, ha comentado. “No tengo intención de perjudicar a nadie”, ha añadido.

La reforma en negro de la sede de Génova. En la Audiencia Nacional se están enjuiciando las obras de la sede de Génova 13 del PP pagadas en B. Bárcenas ha confesado que se acordó con el arquitecto Gonzalo Urquijo pagar en negro una cantidad que saldría de esa caja, alrededor del 25 o 30% de la obra.

Según ha relatado, esos pagos los hacían Álvaro Lapuerta o él, pero ha señalado que no sabía si la orden venía de arriba. La elección del estudio de arquitectura fue realizada por Ángel Acebes: “Si Lapuerta le dijo que iba a pagarse con fondos de la caja B, lo desconozco”. Precisamente estas declaraciones llegan en un momento en el que la actual dirección ha decidido vender la sede al creer que es un símbolo de la corrupción ante la sociedad.

Bárcenas ha relatado que tuvo una reunión con Lapuerta y con el arquitecto Urquijo para decirle que le pagarían una parta en negro, y este ultimo aceptó finalmente. Una versión que no cuadra con la dada por el propio Urquijo en el juicio, que ha señalado que el extesorero era “alguien intocable, era como Dios”. “Yo esa reunión no la he tenido nunca y a mí nunca se me ha ofrecido eso”, ha señalado después.