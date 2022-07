Maixabel Lasa: "La utilización del lazo azul por parte del PP me pareció indignante, fue una barbaridad"

“La polarización que vivimos en la sociedad a cuenta de estas cosas fundamentalmente se basa en que hay algunos partidos políticos quieren sacar rédito de las víctimas y eso no me parece una forma correcta de trabajar el tema. Sin ir muy lejos, ayer mismo me pareció indignante ver en el Congreso la utilización que hizo el PP a cuenta del lazo azul. Para mí fue una barbaridad lo que hicieron. (...) La utilización del lazo azul por parte del PP me pareció terrible, porque ese símbolo tuvo un significado. Eso no surgió del PP, surgió del movimiento ciudadano. Tanto que hablamos de la colectividad, surgió de ahí y de un momento concreto de secuestros. Me pareció terrible esa utilización”.