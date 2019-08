Maltratador y padre

Quieren hacer entender que violencia es agresión y que agresión es conducta física, de manera que como los golpes se dan a la madre los menores, dicen, no se ven afectados por ellos. No quieren reconocer que la exposición a la violencia,vivir en ese ambiente terrorífico de los golpes, pero también de los gritos, las amenazas, los gestos, la violencia simbólica… puede dañar más que una agresión física en sí. Y ese ambiente aterrador es la clave para imponer el control dentro de la relación y familia, y el responsable en gran medida de que no puedan salir de la relación violenta por el miedo a las consecuencias tras la constatación de la realidad violenta del día a día. Muchas madres dicen sobre la violencia que viven lo de

“aguanto por mis hijos”,

y los menores también refieren su experiencia de forma gráfica, como una niña de unos 6-7 años que decía:

“Cuando estoy en casa con mi madre soy muy feliz, pero cuando llega mi padre es como si entrara una corriente de aire frío”

.