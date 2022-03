“Y le da igual que una bajada fiscal en el sector de los carburantes no tenía ningún tipo de repercusión en el sector del transporte, puesto que entre sus reivindicaciones no se encuentra esa cuestión porque ellos querían una bonificación como ha planteado el Gobierno”, ha señalado.

Ayuso ha hecho hincapié en que bajar impuestos es lo que han hecho “prácticamente todos los países” del entorno de España. Para la presidenta, “si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía, no habrá nada que hacer”.