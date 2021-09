Colombia. Diversa y vital es el lema elegido por el País invitado. Una presencia no solo literaria sino también cultural que busca mejorar la marca del país. Colombia llega con 37 escritores que estarán presentes en charlas, diálogos, presentaciones de libros y debates. Respecto a las otras manifestaciones culturales destaca una muestra del Carnaval de Barranquilla que es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, declarado por la Unesco.

La conferencia inaugural la dará Darío Jaramillo, uno de los mejores poetas y narradores contemporáneos. Junto a él estarán autores como Jorge Franco, Dasso Saldívar, Juan Esteban Constaín, Rómulo Bustos, Adelaida Fernández Ochoa, Andrea Cote, Ángela Becerra, Beatriz Helena Robledo, Juan Luis Mejía y una quincena más de escritores.

Colombia está presente en medio de la polémica desatada por la ausencia de algunos de sus grandes escritores que ni fueron ni siquiera invitados y por los criterios de curaduría no esclarecidos después de que el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, dijera que intentaron “traer cosas neutras” al referirse antes a que no querían autores que hablaran de política. Aunque el embajador se disculpo y dio que quería decir “plural” estas declaraciones no han convencido. El debate lo abrió el artículo de WMagazín del domingo 5 de septiembre titulado El gobierno de Colombia excluye a escritores prestigiosos como País inviado a la Feria del Libro de España. Entre los autores excluidos figuran Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pablo Montoya, Pilar Quintana y Santiago Gamboa.

La construcción del pabellón a cargo de Procolombia incluye una muy atractiva programación con las artes visuales, el cine, la música, la gastronomía y presentaciones continuas del Carnaval de Barranquilla.

2. Leer Iberoamérica

La Feria continúa por tercer año consecutivo con programaciones de carácter internacional. Una de esas actividades es Leer Iberoamérica Lee 2021: Lecturas al margen, (21-22 de septiembre, Casa de América). Aquí se dialoga con los diferentes profesionales del libro iberoamericano, desde escritores hasta bibliotecarios y promotores de lectura. Ese año sus temas giran alrededor de preguntas como: ¿Existen lectores al margen? ¿Cuáles son los desafíos de la formación de lectores en la actualidad? ¿En qué modo podemos visibilizar la lectura como un espacio de diversidad y afirmación?

El seminario interpela a los mediadores de lectura atentos a los cambios sociales, culturales y tecnológicos que se están produciendo en marco de la nueva ecología de la cultura. “Quiere dar visibilidad a las trayectorias y los desafíos de proyectos que apoyan la democratización del acceso a la lectura, al libro, a la literatura como propósito colectivo tan necesario como urgente. Se abordarán temas como: las voces de la literatura en un mundo alterado, la lectura en la sociedad superpoblada, la literatura como puerta de construcción de identidades o el valor de las poéticas y la oralidad. Se compartirán experiencias de distintos movimientos por la lectura y el valor de la diversidad de proyectos y espacios en la formación del lector/a contemporáneo/a”, según la organización de la feria.

Participarán representantes de 31 países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Portugal, Uruguay y Venezuela. Algunos de los nombres que estarán son Pilar Quintana (escritora colombiana, Premio Alfaguara 2021), Sara Bertrand (Premio New Horizons de la Feria de Bolonia de 2017), Luiz Ruffato (escritor brasileño), Adolfo Córdoba (crítico y creador de Linternas y bosques), Freddy Gonçalves (especialista en cultura y literatura para jóvenes y creador de Pez linterna), Margarita Valencia (editora, traductora y crítica literaria colombiana), Matilde Campilho (escritora portuguesa) y Violeta Gil (performer y fundadora de la compañía de teatro La tristura en España) y Constantino Bértolo. Al mismo tiempo, se contará con la participación de jóvenes líderes de proyectos de muy distinta naturaleza, entre los que destacan: Dana Elizondo (booktuber mexicana) y Agustina Cabrera (autora del blog Refugio literario y promotora de Con la nada basta).

3. Biodiversidad y sostenibilidad en el Pabellón infantil