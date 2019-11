Los líderes del PSOE y de UP cerraron el acuerdo y la estructura del futuro Gobierno en una reunión en La Moncloa el lunes por la tarde y lo anunciaron este martes. No quieren desvelar los nombres hasta que se logre la investidura -que podría ser en la segunda quincena de diciembre-. Por un lado, se intenta evitar que algún posible aliado vote en contra para vetar a personas y, además, por respeto a los que hay en funciones.

Pero no hay nada que guste más en la política que una quiniela de ministros. Y más con la novedad ‘morada’. Lo más importante: no hay vetos. Es decir, Pablo Iglesias será vicepresidente del Gobierno. Ya no es aquel “escollo” que dijo Sánchez para lograr un acuerdo. Según fuentes de la negociación, sobre este tema y el papel del líder de UP se habló en la reunión secreta.

Desde UP se reclamaba su presencia, ya que, como argumentan, es lo normal en los gobierno de coalición homologables en el resto de Europa, donde conviven los líderes de los diferentes partidos. Además, entienden que para llegar a este punto hacía falta tiempo para que el PSOE lo digiriera.

Desde el partido morado se desprende que no serán ministerios de Estado, pero sí serán potentes. ¿Y quiénes podrían ser los titulares?

De Irene Montero a Yolanda Díaz

Unas pistas nos da la foto de la firma del pacto en el salón del comedor del Congreso y la negociación. Tras Iglesias, fue Irene Montero la que cerró los flecos junto a Adriana Lastra (PSOE). La portavoz de UP en el Congreso ya estuvo a punto de ser la vicepresidenta social en julio. El único problema es que estén marido y mujer en el mismo Gobierno y sea flanco de críticas en la oposición. Además, también podría iniciarse una transición en la formación de manera paralela y que Montero llevara las riendas orgánicas mientras Iglesias se centra en el Ejecutivo.

En la firma del acuerdo, junto a Montero, estaba en un lugar destacado el líder de IU, Alberto Garzón. Ya estuvo en las quinielas de julio y es uno de los referentes del grupo de UP en materia económica. Además, si entrara en el equipo económico del Gobierno ya tendría muy buena conexión con el PSOE a través de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la que mantiene una buena relación.

Otra de las personas que estaba en la sala aparece entre las favoritas: Yolanda Díaz. La portavoz de Galicia En Común en el Congreso tiene sintonía con Pablo Iglesia y con el PSOE. Ya estuvo en el equipo negociador durante el pasado verano y muchos ven en ella una buena ministra, por ejemplo, de Trabajo.