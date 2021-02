Ni seny ni seny: más lío al lío

El lío es tan formidable que ahora mismo la llave de la gobernabilidad pasa por ERC , que debe decantarse por su lado más izquierdista o por el más independentista. O uno u otro, no hay más alternativa. O el realismo que supone tener la capacidad de gobernar y, por tanto, de decidir y cambiar la realidad —la vida— de los catalanes, o el posibilismo de concentrar todas las aspiraciones en una quimera, la independencia, que nunca van a ver. Ni ellos ni sus hijos. Y lo saben.

Como diría Mariano Rajoy, Cataluña vive en el lío desde hace diez años. Nadie con un mínimo conocimiento de la realidad catalana daba un céntimo porque estas elecciones sirviesen de cauce para normalizar, aunque fuera mínimamente, la situación en la comunidad autónoma. No lo han hecho . Que hayan sido los comicios con la participación más baja en la comunidad no ha contribuido a lo contrario.

ALBERTO ESTEVEZ via Getty Images

ALBERTO ESTEVEZ via Getty Images Oriol Junqueras celebra junto a Pere Aragones los resultados.

PAU BARRENA via Getty Images

PAU BARRENA via Getty Images El candidato de Voz, Ignacio Garriga, junto a Santiago Abascal, celebran el resultado electoral.

Muchos de los nuevos votantes de Vox provienen de Ciudadanos, un partido que nació en Cataluña y que sigue con paso decidido su camino hacia la desaparición. De hundimiento en hundimiento hasta ser sólo recuerdo. El batacazo era previsible y, de hecho, la cara de Carrizosa y Arrimadas no era la de sorpresa o decepción, sino la de quienes son conscientes de que las campanas que se oyen tocan a rebato. Su desplome no es, con todo, responsabilidad de Arrimadas, que aún intenta achicar agua del barco agujereado por todos los costados que le dejó Albert Rivera. Estos son los lodos de los polvos del exdirigente de Ciudadanos, uno de los mayores desastres políticos en la historia reciente de la democracia española. No descarten que ahora se ponga a dar lecciones de lo que debería haber hecho el partido que fundó.