Nos dimos cuenta que la humanidad importa

Las ciudades se vacían, a la par que los restaurantes y centros comerciales cierran sus puertas muy a pesar de los dueños de los comercios. En el supermercado, los adultos de la tercera edad que se dedicaban a empacar las cosas que los clientes compraban por unas cuantas monedas, fueron retirados. Derivado de la escasez de huevo nos acostumbramos a desayunar un sándwich de jamón y queso. Nuestras mascotas se volvieron esencial compañía y el pretexto para salir a la calle, aunque sea unos minutos al día.

“Me puedo tomar una foto con tu perro”, me pidió un joven cuando vio a mi cachorro. Accedí un poco dudosa. Después de su selfie me sonrió y me dijo “es bueno saber que aún se ve algo de gente en la calle”.

Los trinos de los pájaros se escuchan más fuerte de lo normal, porque lo que creíamos que era “normal” era el constante ruido de los claxons de los automóviles, provenientes de conductores desesperados por llegar. Ahora nadie tiene prisa, nadie circula por las calles, el contacto humano es penado y regañado. Para ir al supermercado un metro de distancia separa a las personas que desean entrar a comprar, y si te acercas un poco más, el policía te aleja con una seña. Los rostros de las personas se volvieron ajenos y difíciles de observar pues entre máscaras, lentes y gorras no se aprecia quién está detrás de esta triple protección sanitaria que es lo único que la gente tiene para sentirse segura, aunque nada te hace inmune a este virus.

Reina un clima de tristeza, confusión y nostalgia. Todos sabemos que aunque esto termine, no volveremos a ser los mismos. A través de redes sociales, miles lanzan mensajes de paz y tranquilidad. El psicólogo y maestro de meditación colombiano Juan Lucas Martín informa a su audiencia de 90 mil seguidores. “Si estás nervioso y tenso eso es lo que estás lanzando energéticamente al mundo”.